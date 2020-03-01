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Турецкая редакция агенства Sputnik

В Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Турция

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200301/13575137/V-Stambule-zaderzhali-glavnogo-redaktora-Sputnik-Turtsiya.html

Ранее турецкая полиция задержала троих сотрудников редакции, на которых накануне было совершено нападение. Со вчерашнего дня журналисты не выходят на связь. Инцидент резко осудили в МИД РФ и ОБСЕ.

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. В Стамбуле задержан главред Sputnik Турция Махир Бозтепе. Об этом сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Логотип международного информационного бренда Спутник.
© Sputnik / Алексей Филиппов
В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция

Главного редактора турецкой версии Sputnik забрали в главное управление безопасности.

Ранее турецкая полиция приехала в редакцию агентства и потребовала встречи с представителями агентства.

Сейчас в редакции проходит встреча руководителя представительства агентства в Стамбуле Максима Дурнева, адвокатов агентства, представителей генконсульства России в Стамбуле и сотрудников турецкой полиции, которые, к слову, отказывались покидать офис, пока не состоится встреча.

Накануне вечером в квартиры сотрудников Sputnik Турция в Анкаре пытались ворваться неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и хотели выломать двери.

Злоумышленники успели скрыться до приезда полиции, после чего журналисты, подвергшиеся нападению, отправились в полицейский участок для дачи показаний.

С этого момента связь с ними оборвалась.

По информации МИД РФ и местных СМИ, со вчерашнего вечера потерпевшие находятся в силовых структурах Турции. Сообщается, что журналистов российского СМИ задержали "в связи с профессиональной деятельностью".

Между тем турецкая полиция утверждает, что у них в участке нет пропавших журналистов.

В МИД России призвали турецкие власти вмешаться в ситуацию и расследовать обстоятельства произошедшего.

Акция у российского генконсульства в Стамбуле

В ночь на 28 февраля у генконсульства России в Стамбуле прошла антироссийская акция протеста. Поводом послужило обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Протестующие обвиняли Москву в гибели на севере Сирии турецких военнослужащих. Однако митингом дело не ограничилось.

На аккаунтах генконсульства в соцсетях появились комментарии с прямыми угрозами в адрес российских загранучреждений в Турции.

В связи с этим российское посольство было взято под усиленную охрану, для обеспечения безопасности были привлечены силы полицейского спецназа.

Теги:
журналисты, СМИ, Турция, МИА "Россия Сегодня", Sputnik



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