В Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Турция

Ранее турецкая полиция задержала троих сотрудников редакции, на которых накануне было совершено нападение. Со вчерашнего дня журналисты не выходят на связь. Инцидент резко осудили в МИД РФ и ОБСЕ.

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. В Стамбуле задержан главред Sputnik Турция Махир Бозтепе. Об этом сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Главного редактора турецкой версии Sputnik забрали в главное управление безопасности.

Ранее турецкая полиция приехала в редакцию агентства и потребовала встречи с представителями агентства.

Сейчас в редакции проходит встреча руководителя представительства агентства в Стамбуле Максима Дурнева, адвокатов агентства, представителей генконсульства России в Стамбуле и сотрудников турецкой полиции, которые, к слову, отказывались покидать офис, пока не состоится встреча.

Полиция пришла в наш офис в Стамбуле.



Задержан еще один сотрудник.



Еще трое наших со вчерашнего дня в полиции в Анкаре, где накануне вечером в их квартиры вломились националисты.



Турция, это что??? — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) March 1, 2020

Накануне вечером в квартиры сотрудников Sputnik Турция в Анкаре пытались ворваться неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и хотели выломать двери.

В организованных группах людей, которые одновременно напали на квартиры трех наших сотрудников в Анкаре, было около десяти человек в каждой.



Они кричали: 'Турция для турок!' 'Предатели!' и 'Русские шпионы!'



У моих прабабушек сейчас было бы дежавю. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) February 29, 2020

Злоумышленники успели скрыться до приезда полиции, после чего журналисты, подвергшиеся нападению, отправились в полицейский участок для дачи показаний.

С этого момента связь с ними оборвалась.

По информации МИД РФ и местных СМИ, со вчерашнего вечера потерпевшие находятся в силовых структурах Турции. Сообщается, что журналистов российского СМИ задержали "в связи с профессиональной деятельностью".

Между тем турецкая полиция утверждает, что у них в участке нет пропавших журналистов.

Полиция в Анкаре говорит, что у них нет наших сотрудников. Тем временем, трое сотрудников не выходят на связь со вчерашней ночи - с тех пор, как пришли в эту самую полицию писать заявление на националистов, ломившихся в их квартиры. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) March 1, 2020

В МИД России призвали турецкие власти вмешаться в ситуацию и расследовать обстоятельства произошедшего.

Акция у российского генконсульства в Стамбуле

В ночь на 28 февраля у генконсульства России в Стамбуле прошла антироссийская акция протеста. Поводом послужило обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Протестующие обвиняли Москву в гибели на севере Сирии турецких военнослужащих. Однако митингом дело не ограничилось.

На аккаунтах генконсульства в соцсетях появились комментарии с прямыми угрозами в адрес российских загранучреждений в Турции.

В связи с этим российское посольство было взято под усиленную охрану, для обеспечения безопасности были привлечены силы полицейского спецназа.