Из России запретили вывозить медицинские изделия до 1 июня

Запрет не распространяется на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Из России временно запретили вывоз ряда медицинских изделий до 1 июня, сообщает на сайте кабинета министров.

Примечательно, что запрет не распространяется на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.

В число запрещенных вещей вошли - медицинские маски, бинты, вата, марля, бахилы, одноразовые костюмы и комбинезоны химической защиты, защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства и многое другое.

Напомним, сегодня стало известно о том, кто менее всего подвержен заражению коронавирусом. Как оказалось - несовершеннолетние.

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Согласно данным ученых, все вирусные инфекции крайне опасны для пожилых людей, поскольку иммунная система с возрастом ослабевает.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 90 тысяч человек. Число скончавшихся - 3 127, вылечившихся - более 48 тысяч.

Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

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Эпидемия охватила 64 страны.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.