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Жириновский зажег под хит группы Little Big — участника Евровидения от РФ

© Sputnik / Владимир Федоренко
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200304/13598335/Zhirinovskiy-zazheg-pod-khit-gruppy-Little-Big--uchastnika-Evrovideniya-ot-RF.html

Little Big — российская рейв-группа и одноименный продакшен, известные своими клипами Skibidi и Lolly bomb.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Лидер Либерально-демократической партии РФ Владимир Жириновский станцевал под хит рейв-группы Little Big.

Напомним, именно эта группа представит Россию на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2020" в мае.

Политик поздравил музыкантов с их личной победой и заверил, что у них "все будет окей".

На кадрах видно, как Жириновский пляшет под песню Faradenza, которая была выпущена в 2018 году.

Однако все же Faradenza не сравнится со Skibidi, которая прославила группу не только на всю Россию, но и за ее пределами.

Напомним, что группа Little Big сняла музыкальный клип для одного из своих проектов в Узбекистане.

Клип был снят для музыкального проекта Tatarka, где главной героиней является жена Прусикина.

В видеоклипе показаны культура и красоты Узбекистана.

Евровидение-2020

65-й Международный песенный конкурс "Евровидение-2020" пройдет с 12 по 16 мая в нидерландском городе Роттердаме.

Нидерланды получили возможность принять "Евровидение-2020" после победы певца Дункана Лоуренса с композицией Arcade.

Всего в "Евровидении-2020" примет участие 41 страна. В этом году конкурс пройдет под слоганом: Open Up - "Откройся".

Теги:
Россия, Евровидение, Владимир Жириновский



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