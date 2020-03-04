Жириновский зажег под хит группы Little Big — участника Евровидения от РФ

Little Big — российская рейв-группа и одноименный продакшен, известные своими клипами Skibidi и Lolly bomb.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Лидер Либерально-демократической партии РФ Владимир Жириновский станцевал под хит рейв-группы Little Big.

Напомним, именно эта группа представит Россию на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2020" в мае.

Политик поздравил музыкантов с их личной победой и заверил, что у них "все будет окей".

Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас всё будет Окей pic.twitter.com/qFODvgkYmr — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) March 4, 2020

На кадрах видно, как Жириновский пляшет под песню Faradenza, которая была выпущена в 2018 году.

Однако все же Faradenza не сравнится со Skibidi, которая прославила группу не только на всю Россию, но и за ее пределами.

Напомним, что группа Little Big сняла музыкальный клип для одного из своих проектов в Узбекистане.

Клип был снят для музыкального проекта Tatarka, где главной героиней является жена Прусикина.

В видеоклипе показаны культура и красоты Узбекистана.

Евровидение-2020

65-й Международный песенный конкурс "Евровидение-2020" пройдет с 12 по 16 мая в нидерландском городе Роттердаме.

Нидерланды получили возможность принять "Евровидение-2020" после победы певца Дункана Лоуренса с композицией Arcade.

Всего в "Евровидении-2020" примет участие 41 страна. В этом году конкурс пройдет под слоганом: Open Up - "Откройся".