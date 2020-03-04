Жириновский зажег под хит группы Little Big — участника Евровидения от РФ

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Лидер Либерально-демократической партии РФ Владимир Жириновский станцевал под хит рейв-группы Little Big.
Напомним, именно эта группа представит Россию на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2020" в мае.
Политик поздравил музыкантов с их личной победой и заверил, что у них "все будет окей".
Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас всё будет Окей pic.twitter.com/qFODvgkYmr— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) March 4, 2020
На кадрах видно, как Жириновский пляшет под песню Faradenza, которая была выпущена в 2018 году.
Однако все же Faradenza не сравнится со Skibidi, которая прославила группу не только на всю Россию, но и за ее пределами.
Напомним, что группа Little Big сняла музыкальный клип для одного из своих проектов в Узбекистане.
Клип был снят для музыкального проекта Tatarka, где главной героиней является жена Прусикина.
В видеоклипе показаны культура и красоты Узбекистана.
Евровидение-2020
65-й Международный песенный конкурс "Евровидение-2020" пройдет с 12 по 16 мая в нидерландском городе Роттердаме.
Нидерланды получили возможность принять "Евровидение-2020" после победы певца Дункана Лоуренса с композицией Arcade.
Всего в "Евровидении-2020" примет участие 41 страна. В этом году конкурс пройдет под слоганом: Open Up - "Откройся".