Little Big представит Россию на Евровидении в 2020 году

Совсем скоро участники группы поделятся своей новой песней, с которой и будут представлять страну. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. В этом году на вокальный конкурс "Евровидение-2020" от России поедет группа Little Big, об этом ребята сообщили в своем Instagram.

Такое решение принял Первый канал, который в этом году будет вести трансляцию конкурса в России.

Совсем скоро участники группы поделятся своей новой песней, с которой и будут представлять страну.

По словам фронтмена Илья Прусикина, композиция будет веселой и с бразильским оттенком.

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Ранее Европейский вещательный союз прокомментировал возможность отмены конкурса из-за ситуации с коронавирусом.

Напомним, что группа Little Big сняла музыкальный клип для одного из своих проектов в Узбекистане. Клип был снят для музыкального проекта Tatarka, где главной героиней является жена Прусикина.

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Little Big — российская рейв-группа и одноименный продакшен, известные своими клипами skibidi и lolly bomb.