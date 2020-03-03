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Знаменитая группа Little Big отдыхает в Хиве

Little Big представит Россию на Евровидении в 2020 году

Instagram
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200303/13583792/Little-Big-predstavit-Rossiyu-na-Evrovidenii-v-2020-godu.html

Совсем скоро участники группы поделятся своей новой песней, с которой и будут представлять страну. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. В этом году на вокальный конкурс "Евровидение-2020" от России поедет группа Little Big, об этом ребята сообщили в своем Instagram.

Такое решение принял Первый канал, который в этом году будет вести трансляцию конкурса в России.

Совсем скоро участники группы поделятся своей новой песней, с которой и будут представлять страну.

По словам фронтмена Илья Прусикина, композиция будет веселой и с бразильским оттенком.

Little Big показали клип, снятый в Узбекистане - видео >>

Ранее Европейский вещательный союз прокомментировал возможность отмены конкурса из-за ситуации с коронавирусом.

Напомним, что группа Little Big сняла музыкальный клип для одного из своих проектов в Узбекистане. Клип был снят для музыкального проекта Tatarka, где главной героиней является жена Прусикина. 

Знаменитая группа Little Big отдыхает в Хиве >>

Little Big — российская рейв-группа и одноименный продакшен, известные своими клипами skibidi и lolly bomb.

Теги:
Россия, Россия, Конкурс, Евровидение, евровидение, музыкальный конкурс, музыканты, музыкант, музыка



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