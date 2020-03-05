Королева против коронавируса: Елизавета II впервые вручила награды в перчатках

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. 93-летняя королева Великобритании Елизавета II вручила награды в перчатках. Это произошло впервые за все время ее правления, пишет Daily Mail.
По данным издания, данные меры были приняты во избежании заражения Елизаветы II коронавирусом. Ранее специалисты ВОЗ заявили, что в группе риска находятся именно пожилые люди.
В Букингемском дворце отказались комментировать, с чем именно связано решение королевы надеть перчатки для вручения наград.
На данный момент, в Великобритании выявлено 85 случаев заражения вирусом COVID-19. Тест на коронавирус прошли 16 659 британцев.
Всего в мире подтверждено 95 тысяч случаев инфицирования. Число скончавшихся - 3 284, вылечившихся - более 53 тысяч.