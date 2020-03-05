12:50 05 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR10489.01
  • USD9513.84
Поиск
Королева Великобритании Елизавета II

Королева против коронавируса: Елизавета II впервые вручила награды в перчатках

© REUTERS /
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (164)
39 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200305/13603073/Koroleva-protiv-koronavirusa-Elizaveta-II-vpervye-vruchila-nagrady-v-perchatkakh.html

Впервые за историю своего правления королева Британии не стала снимать перчатки. В Букингемском дворце не стали рассказывать какие-либо подробности.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. 93-летняя королева Великобритании Елизавета II вручила награды в перчатках. Это произошло впервые за все время ее правления, пишет Daily Mail.

Королева Великобритании Елизавета II во время награждения командующего Орденом Британской империи Анне Крэйг в Букингемском дворце в Лондоне, 3 марта 2020 года
© AP Photo / Dominic Lipinski
Королева Великобритании Елизавета II во время награждения командующего Орденом Британской империи Анне Крэйг в Букингемском дворце в Лондоне, 3 марта 2020 года

По данным издания, данные меры были приняты во избежании заражения Елизаветы II коронавирусом. Ранее специалисты ВОЗ заявили, что в группе риска находятся именно пожилые люди.

В Букингемском дворце отказались комментировать, с чем именно связано решение королевы надеть перчатки для вручения наград.

На данный момент, в Великобритании выявлено 85 случаев заражения вирусом COVID-19. Тест на коронавирус прошли 16 659 британцев.

Всего в мире подтверждено 95 тысяч случаев инфицирования. Число скончавшихся - 3 284, вылечившихся - более 53 тысяч.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (164)
Теги:
Эпидемия, коронавирус, Королева Елизавета



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
330 школа
Новый подход к учебе: в Ташкенте открыли две необычные школы
Thief breaks in gun range but is scared off by his own reflection
В Турции вор убежал, испугавшись собственного отражения в зеркале — видео
Турпоток в Узбекистан в январе 2020 по сравнению с январем 2019
Сколько туристов посетило Узбекистан в январе 2020 года

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться