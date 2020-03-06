В Москве введен режим "повышенной готовности" из-за коронавируса

Люди, посещавшие страны и территории, где были случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в Россию.

ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. В Москве ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра Сергея Собянина и правительства города.

По словам мэра, ситуация с коронавирусом в городе "относительно спокойная", но для предотвращения его распространения усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами.

"Обязать граждан, прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV), <...> обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию", — говорится в сообщении.

При появлении новых респираторных симптомов следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

В Москве зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом >>

Департаменту здравоохранения Москвы поручено организовать работу медучреждений с приоритетом оказания помощи на дому "лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим страны с неблагополучной ситуацией с коронавирусом, а также пациентам старше 60 лет".

Напомним, 2 марта в Москве был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Всего в мире подтверждено 95 тысяч случаев инфицирования. Число скончавшихся - 3 284, вылечившихся - более 53 тысяч.