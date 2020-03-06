10:54 06 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR10489.01
  • USD9513.84
Поиск

В Москве введен режим "повышенной готовности" из-за коронавируса

© Sputnik / Evgeny Biyatov
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (167)
89 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200306/13610410/V-Moskve-vveden-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-iz-za-koronavirusa.html

Люди, посещавшие страны и территории, где были случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в Россию.

ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. В Москве ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра Сергея Собянина и правительства города.

По словам мэра, ситуация с коронавирусом в городе "относительно спокойная", но для предотвращения его распространения усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами.

"Обязать граждан, прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV), <...> обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию", — говорится в сообщении.

При появлении новых респираторных симптомов следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

В Москве зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом >>

Департаменту здравоохранения Москвы поручено организовать работу медучреждений с приоритетом оказания помощи на дому "лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим страны с неблагополучной ситуацией с коронавирусом, а также пациентам старше 60 лет".

Напомним, 2 марта в Москве был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Всего в мире подтверждено 95 тысяч случаев инфицирования. Число скончавшихся - 3 284, вылечившихся - более 53 тысяч.

 

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (167)
Теги:
Эпидемия, вирус, коронавирус, Москва, Москва, Россия, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Режим Ночь: лучшие фотографии, снятые на iPhone
Хумо довел трибуны в Ташкенте до истерики
Оглушили и охрипли: "Хумо" довел трибуны в Ташкенте до истерики — видео
Турпоток в Узбекистан в январе 2020 по сравнению с январем 2019
Сколько туристов посетило Узбекистан в январе 2020 года

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться