16:28 10 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.91
  • EUR10721.36
  • USD9500.54
Поиск
Абдулла Абдулла и Ашраф Гани

В Афганистане сразу два кандидата провозгласили себя президентами

© AP Photo / Massoud Hossaini
В мире
Получить короткую ссылку
148 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200310/13634996/V-Afganistane-srazu-dva-kandidata-provozglasili-sebya-prezidentami.html

Действующий глава Афганистана Ашраф Гани принес присягу в президентском дворце. Премьер-министр Абдулла Абдулла провел собственную церемонию инаугурации в своей резиденции.

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В Афганистане два кандидата в президенты провозгласили себя главами государства, передает DW.

Исполняющий обязанности президента страны Ашраф Гани в сентябре был избран на второй срок, накануне результаты выборов были подтверждены. 

Президент Центра перспективных исследований, представитель Российского института стратегических исследований в Кыргызской Республике Сергей Масаулов
Sputnik / Александр Натрускин
Масаулов: проблемные выборы в Афганистане не представляют угрозу для стран ЦА
Однако это не устроило его соперника - главу правительства Абдуллу Абдуллу.

И тогда тот решил провести собственную церемонию инаугурации в окружении своих сторонников. Мероприятие прошло в резиденции премьер-министра.

А инаугурация Гани состоялась в президентском дворце.

Не обошлось без инцидентов: во время торжественного вступления в должность избранного президента Ашрафа Гани в Кабуле произошло несколько взрывов. Причем это случилось недалеко от президентского дворца, где в этот момент проходила церемония.

Позднее ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*.

Несмотря на это, Гани все же решил продолжить торжественную церемонию. На ней присутствовали иностранные дипломаты, в том числе спецпредставитель США Залмай Халилзад и командующий силами НАТО Скотт Миллер.

Президентские выборы в Афганистане

Напомним, в конце сентября Ашраф Гани одержал победу на выборах, набрав 50,64%.

А вот его главный соперник премьер-министр Абдулла Абдулла, по официальным данным, получил 39,52%, но с результатами выборов не согласился. Он потребовал пересчитать голоса.

Ему пошли навстречу и в конце февраля снова признали лишь вторым.

* - террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран.

Теги:
выборы, Президент, Премьер-министр, Афганистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Кот по кличке Виктор и его хозяин Михаил Галин на международной выставке Кэтсбург в выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске.
Кот-"Аэрофлот" и другие пушистые участники выставки "Кэтсбург-2020" в Москве
#ПочтаПобеды: ветеран встречи на Эльбе Стивен Мельникофф ждёт ваших писем
Ветеран США о своей мечте попасть на парад Победы в Москве — видео
Образ узбекской женщины на протяжении столетия
Как изменились женщины в Узбекистане за один век

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться