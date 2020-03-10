В Афганистане сразу два кандидата провозгласили себя президентами

Действующий глава Афганистана Ашраф Гани принес присягу в президентском дворце. Премьер-министр Абдулла Абдулла провел собственную церемонию инаугурации в своей резиденции.

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В Афганистане два кандидата в президенты провозгласили себя главами государства, передает DW.

Исполняющий обязанности президента страны Ашраф Гани в сентябре был избран на второй срок, накануне результаты выборов были подтверждены.

Однако это не устроило его соперника - главу правительства Абдуллу Абдуллу.

И тогда тот решил провести собственную церемонию инаугурации в окружении своих сторонников. Мероприятие прошло в резиденции премьер-министра.

А инаугурация Гани состоялась в президентском дворце.

Не обошлось без инцидентов: во время торжественного вступления в должность избранного президента Ашрафа Гани в Кабуле произошло несколько взрывов. Причем это случилось недалеко от президентского дворца, где в этот момент проходила церемония.

Позднее ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*.

Несмотря на это, Гани все же решил продолжить торжественную церемонию. На ней присутствовали иностранные дипломаты, в том числе спецпредставитель США Залмай Халилзад и командующий силами НАТО Скотт Миллер.

Президентские выборы в Афганистане

Напомним, в конце сентября Ашраф Гани одержал победу на выборах, набрав 50,64%.

А вот его главный соперник премьер-министр Абдулла Абдулла, по официальным данным, получил 39,52%, но с результатами выборов не согласился. Он потребовал пересчитать голоса.

Ему пошли навстречу и в конце февраля снова признали лишь вторым.

* - террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран.