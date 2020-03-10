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Jack Ma

Основатель Alibaba стал самым богатым человеком Азии

© REUTERS / Bobby Yip
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200310/13635363/Osnovatel-Alibaba-stal-samym-bogatym-chelovekom-Azii.html

По словам экспертов, это произошло из-за падения нефтяных цен на днях. Более подробно - читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. Индийский миллиардер Мукеш Амбани оказался смещен со своего поста богатейшего человека Азии основателем Alibaba Group Джеком Ма, информирует Bloomberg.

"Состояние Джека Ма составляет 44,5 миллиарда долларов, что на 2,6 миллиарда больше, чем у Амбани, который является председателем совета директоров нефтеперерабатывающей Reliance Industries", - говорится в сообщении.

По словам экспертов, это произошло из-за падения нефтяных цен на днях.

Напомним, Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. По состоянию на 31 декабря 2019 года, штат компании составляет 116,52 тысячи человек.

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Индийская корпорация Reliance Industries Limited (RIL) занимается разведкой и добычей углеводородов, переработкой нефти и продажей нефтепродуктов. Кроме того, телекоммуникационным бизнесом и ритейлом. 

Теги:
деньги, Азия, Alibaba



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