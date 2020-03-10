Госдума РФ обсуждает снятие ограничений на число президентских сроков

На заседание Госдумы также прибыл президент РФ Владимир Путин. Российский лидер поддержал обнуление своих сроков, но выступил против снятия ограничения на них.

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. Депутат от партии "Единая Россия" Валентина Терешкова на пленарном заседании Госдумы предложила убрать ограничение на число президентских сроков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Предлагаю либо снять ограничение президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства", – сказала депутат.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, выступил против предложения Терешковой. Об этом он заявил также во время выступления в Госдуме.

© Sputnik / Владимир Федоренко Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Госдумы РФ

По мнению российского лидера, в мощном и трудноуязвимом государстве должна быть сменяемость власти, которая "нужна для динамики развития страны".

Путин подчеркнул, что выборы не должны быть безальтернативными.

"Прозвучали идеи о том, чтобы внести изменения в Конституцию и продлить срок действующего президента, вашего покорного слуги. Сделать это на основании того, что граждане проголосуют, если проголосуют, за предложенную поправку. Да, в апреле состоится общероссийское голосование, но в таком случае получится, что полномочия президента продлеваются в результате, по факту, безальтернативных выборов, а это, на мой взгляд, также неверно", - отметил президент.

При этом Путин поддержал обнуление своих сроков.

Однако должны быть соблюдены два условия: это решение должен одобрить Конституционный суд (который сочтет поправку не противоречащей Конституции) и за это должны проголосовать россияне 22 апреля.

В январе Путин предложил внести поправки в Конституцию во время обращения к Федеральному собранию.

Среди основных инициатив — ужесточить требования для президентов страны, изменить статус Госсовета и передать часть полномочий Госдуме.

Всеобщее голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 22 апреля. Этот день объявлен выходным.