Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

Актер рассказал, что они оказались в Австралии, когда почувствовали недомогание и сразу пошли в больницу.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом, об этом он сообщил в Twitter.

"Привет, друзья. Рита и я сейчас в здесь, в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб. Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным", - написал он.

Том Хэнкс известен зрителям по таким фильмам, как "Большой", "Форрест Гамп", "Спасти рядового Райана", "Изгой", "Чудо на Гудзоне" и многим другим. В 2016 году президент США Барак Обама вручил Хэнксу Президентскую медаль Свободы.

Напомним, вчера Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса Covid-19 пандемией.

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Число заболевших пневмонией превысило 123 тысячи человек. Число скончавшихся - 4 620, вылечившихся - более 67 тысяч.

Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

Эпидемия охватила 109 стран.

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ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

Ранее в организации заявляли, что смертность от коронавируса превысила статистику по числу летальных исходов от гриппа.

Еще одна "отличительная особенность" коронавируса — это тяжелые осложнения, которые он вызывает, поскольку у людей еще попросту не успел выработаться к нему иммунитет.