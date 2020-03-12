Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом, об этом он сообщил в Twitter.
"Привет, друзья. Рита и я сейчас в здесь, в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб. Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным", - написал он.
Том Хэнкс известен зрителям по таким фильмам, как "Большой", "Форрест Гамп", "Спасти рядового Райана", "Изгой", "Чудо на Гудзоне" и многим другим. В 2016 году президент США Барак Обама вручил Хэнксу Президентскую медаль Свободы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Hello, folks. Rita and I are down here in Australia. We felt a bit tired, like we had colds, and some body aches. Rita had some chills that came and went. Slight fevers too. To play things right, as is needed in the world right now, we were tested for the Coronavirus, and were found to be positive. Well, now. What to do next? The Medical Officials have protocols that must be followed. We Hanks’ will be tested, observed, and isolated for as long as public health and safety requires. Not much more to it than a one-day-at-a-time approach, no? We’ll keep the world posted and updated. Take care of yourselves! Hanx!
Напомним, вчера Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса Covid-19 пандемией.
Тест-системы по коронавирусу переданы в Узбекистан из России >>
Число заболевших пневмонией превысило 123 тысячи человек. Число скончавшихся - 4 620, вылечившихся - более 67 тысяч.
Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.
Эпидемия охватила 109 стран.
"Сегодня — первый день паники": косвенных жертв коронавируса миллиарды >>
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.
Ранее в организации заявляли, что смертность от коронавируса превысила статистику по числу летальных исходов от гриппа.
Еще одна "отличительная особенность" коронавируса — это тяжелые осложнения, которые он вызывает, поскольку у людей еще попросту не успел выработаться к нему иммунитет.