Тест-системы по коронавирусу переданы в Узбекистан из России

Также тесты были переданы в Таджикистан, Азербайджан, Туркмению, Монголию, КНДР и Иран. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Разработанные в России тест-системы по коронавирусу переданы Узбекистану, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Также тесты были переданы в Таджикистан, Азербайджан, Туркмению, Монголию, КНДР и Иран.

Ранее, 26 февраля, стало известно, что в Узбекистан прямиком из Новосибирска поступила первая партия наборов для диагностики коронавируса.

Почему Узбекистан не по зубам коронавирусу, или Что мы знаем о COVID-19 >>

Согласно информации, Новосибирский институт поставил в Узбекистан диагностические наборы собственного производства, которых хватит примерно на тысячу исследований.

В Узбекистан из РФ поступила партия наборов для диагностики коронавируса >>

Напомним, вчера Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса Covid-19 пандемией.

Число заболевших пневмонией превысило 119 тысяч человек. Число скончавшихся - 4 379, вылечившихся - более 65 тысяч.

Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

Эпидемия охватила 101 страну.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

ВОЗ признала коронавирус пандемией >>

Ранее в организации заявляли, что смертность от коронавируса превысила статистику по числу летальных исходов от гриппа.

Еще одна "отличительная особенность" коронавируса — это тяжелые осложнения, которые он вызывает, поскольку у людей еще попросту не успел выработаться к нему иммунитет.