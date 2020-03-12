Тест-системы по коронавирусу переданы в Узбекистан из России

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Разработанные в России тест-системы по коронавирусу переданы Узбекистану, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
Также тесты были переданы в Таджикистан, Азербайджан, Туркмению, Монголию, КНДР и Иран.
Ранее, 26 февраля, стало известно, что в Узбекистан прямиком из Новосибирска поступила первая партия наборов для диагностики коронавируса.
Почему Узбекистан не по зубам коронавирусу, или Что мы знаем о COVID-19 >>
Согласно информации, Новосибирский институт поставил в Узбекистан диагностические наборы собственного производства, которых хватит примерно на тысячу исследований.
В Узбекистан из РФ поступила партия наборов для диагностики коронавируса >>
Напомним, вчера Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса Covid-19 пандемией.
Число заболевших пневмонией превысило 119 тысяч человек. Число скончавшихся - 4 379, вылечившихся - более 65 тысяч.
Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.
Эпидемия охватила 101 страну.
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.
ВОЗ признала коронавирус пандемией >>
Ранее в организации заявляли, что смертность от коронавируса превысила статистику по числу летальных исходов от гриппа.
Еще одна "отличительная особенность" коронавируса — это тяжелые осложнения, которые он вызывает, поскольку у людей еще попросту не успел выработаться к нему иммунитет.