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Презентация нового iPhone Xs и iPhone Xs Max

Из-за коронавируса компания Apple отменила презентацию нового iPhone

REUTERS/Stephen Lam
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200312/13655418/Iz-za-koronavirusa-Apple-otmenila-prezentatsiyu-novogo-iPhone.html

В округе Санта-Клара, где находится штаб-квартира офиса Apple, запретили все массовые мероприятия. Подробнее - читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. В марте должна была состояться презентация нового iPhone SE 2, однако из-за коронавируса ее отменили. Об этом проинформировал автор YouTube-канала Front Page Tech.

"В числе факторов - из-за коронавируса у Apple возникли проблемы с поставками компонентов для смартфонов", - говорится в сообщении.

Также известно, что в округе Санта-Клара, где находится штаб-квартира офиса Apple, запретили все массовые мероприятия.

В результате компания может устроить онлайн-трансляцию либо просто опубликовать пресс-релиз с информацией о новых гаджетах.

В Сеть попали снимки бюджетной версии iPhone SE >>

Вместе с iPhone SE 2 ожидался анонс новых iPad Pro.

Напомним, ранее в Сети появились первые снимки бюджетной версии iPhone SE. Изображения устройства были случайно опубликованы на тестовой странице на сайте Apple.

К слову, дизайн iPhone SE 2 напоминает iPhone 4 и iPhone 5 в сером, черном, красном и желтом цветах.

Теги:
коронавирус, IT-технологии, технологии, мобильный телефон, iPhone, iPhone, США, США, Apple



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