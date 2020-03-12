Из-за коронавируса компания Apple отменила презентацию нового iPhone

В округе Санта-Клара, где находится штаб-квартира офиса Apple, запретили все массовые мероприятия. Подробнее - читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. В марте должна была состояться презентация нового iPhone SE 2, однако из-за коронавируса ее отменили. Об этом проинформировал автор YouTube-канала Front Page Tech.

"В числе факторов - из-за коронавируса у Apple возникли проблемы с поставками компонентов для смартфонов", - говорится в сообщении.

Также известно, что в округе Санта-Клара, где находится штаб-квартира офиса Apple, запретили все массовые мероприятия.

В результате компания может устроить онлайн-трансляцию либо просто опубликовать пресс-релиз с информацией о новых гаджетах.

В Сеть попали снимки бюджетной версии iPhone SE >>

Вместе с iPhone SE 2 ожидался анонс новых iPad Pro.

Напомним, ранее в Сети появились первые снимки бюджетной версии iPhone SE. Изображения устройства были случайно опубликованы на тестовой странице на сайте Apple.

К слову, дизайн iPhone SE 2 напоминает iPhone 4 и iPhone 5 в сером, черном, красном и желтом цветах.