В Казахстане предотвратили теракт во время празднования Наурыза

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. В Казахстане сотрудники спецслужб задержали экстремиста, который планировал совершить теракт в дни празднования Наурыза.
Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
Мужчину арестовали в Алма-Аты. Во время обыска у подозреваемого нашли и изъяли две боевые гранаты.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Акт терроризма" и "Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму".
Мужчина был приверженцем идеологии террористической организации ДАИШ*.
Наурыз (Навруз) — один из главных весенних праздников в Центральной Азии и в Казахстане в частности. Примечательно, что этот год — первый в истории независимого Казахстана, когда не будет массовых мероприятий во время празднования Навруза.
Данная мера была введена из-за распространения коронавируса на территории республики. На сегодняшний день, в стране зафикисировано четыре случая заболевания вирусом COVID-19.
Между тем местные жители могут навещать друг друга и вместе отмечать праздник.
* - арабский акроним террористической организации ИГ, запрещенной в Казахстане, России и ряде других государств.