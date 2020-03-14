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В Казахстане предотвратили теракт во время празднования Наурыза

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200314/13671383/V-Kazakhstane-predotvratili-terakt-vo-vremya-prazdnovaniya-Navruza.html

Сообщается, что у задержанного нашли две боевые гранаты. Мужчина был приверженцем идеологии террористической организации ИГ*.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. В Казахстане сотрудники спецслужб задержали экстремиста, который планировал совершить теракт в дни празднования Наурыза.

Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта в Алма-Ате
Пресс-служба КНБ Казахстана
Спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта в Алма-Ате

Мужчину арестовали в Алма-Аты. Во время обыска у подозреваемого нашли и изъяли две боевые гранаты.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Акт терроризма" и "Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму".

Столица Казахстана Астана
© Sputnik / Александр Юрьев
Казахстан отменяет публичные мероприятия из-за коронавируса

Мужчина был приверженцем идеологии террористической организации ДАИШ*.

Наурыз (Навруз) — один из главных весенних праздников в Центральной Азии и в Казахстане в частности. Примечательно, что этот год — первый в истории независимого Казахстана, когда не будет массовых мероприятий во время празднования Навруза.

Данная мера была введена из-за распространения коронавируса на территории республики. На сегодняшний день, в стране зафикисировано четыре случая заболевания вирусом COVID-19.

Между тем местные жители могут навещать друг друга и вместе отмечать праздник.

* - арабский акроним террористической организации ИГ, запрещенной в Казахстане, России и ряде других государств.

Теги:
Террористы, праздник, праздничные дни, теракт, Казахстан, Навруз



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