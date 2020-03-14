Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию РФ

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках к Конституции.
Закон был опубликован на портале правовой информации в субботу.
Важно различать: поправки вступают в силу после всенародного голосования, а после официальной публикации закона — лишь порядок их принятия.
Таким образом, сейчас Путин утвердил лишь процессуальную часть кампании. Это стало возможно, после того как законопроект поддержали 85 российских регионов.
Теперь документ отправится Конституционный суд. У того, в свою очередь, есть семь дней, чтобы оценить законность предложенных поправок.
Следующий этап — всенародное голосование, которое назначено на 22 апреля. Этот день объявлен выходным.
Для того чтобы изменения окончательно вступили в силу, их должны поддержать больше половины россиян.
Предложение внести поправки в Конституцию было сделано Владимиром Путиным в январе, а 11 марта законопроект был одобрен Госдумой и Советом Федерации.
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Среди основных инициатив — ужесточить требования для президентов страны, изменить статус Госсовета и передать часть полномочий Госдуме.
Кроме того, новые поправки, как ожидается, позволят Путину участвовать в следующих выборах.
При этом российский лидер не поддержал идею убрать ограничение на число президентских сроков.
По его словам, в мощном и трудноуязвимом государстве должна быть сменяемость власти, которая "нужна для динамики развития страны".