В Казахстане и Кыргызстане произошли землетрясения

Магнитуда подземный толчков составила от 3,7 до 4 баллов. О пострадавших не сообщается. По данным сейсмологов, в скором времени в Казахстане ожидается сильнейшее землетрясение.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. В понедельник произошли землетрясения сразу в двух странах Центральной Азии — в Казахстане и Кыргызстане.

Сегодня утром сейсмическую активность зафиксировали близ Алматы, передает Sputnik Казахстан. Магнитуда землетрясения составила 3,7 балла.

Казахстанские сейсмологи отмечают, что период затишья в ближайшее время должен завершиться в Алматы, поэтому жителям южного мегаполиса нужно быть готовыми к сильному землетрясению.

Также несколько подземных толчков сегодня утром почувствовали жители восточной части Кыргызстана, пишет Sputnik Кыргызстан.

Очаг находился в горах Энильчек-Тоо. Землетрясение магнитудой 4 балла почувствовали жители сразу четырех сел Иссык-Кульской области.