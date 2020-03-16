В Казахстане и Кыргызстане произошли землетрясения

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. В понедельник произошли землетрясения сразу в двух странах Центральной Азии — в Казахстане и Кыргызстане.
Сегодня утром сейсмическую активность зафиксировали близ Алматы, передает Sputnik Казахстан. Магнитуда землетрясения составила 3,7 балла.
Казахстанские сейсмологи отмечают, что период затишья в ближайшее время должен завершиться в Алматы, поэтому жителям южного мегаполиса нужно быть готовыми к сильному землетрясению.
Также несколько подземных толчков сегодня утром почувствовали жители восточной части Кыргызстана, пишет Sputnik Кыргызстан.
Очаг находился в горах Энильчек-Тоо. Землетрясение магнитудой 4 балла почувствовали жители сразу четырех сел Иссык-Кульской области.