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Показатели сейсмографа во время землетрясения

В Казахстане и Кыргызстане произошли землетрясения

МЧС Узбекисана
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200316/13682237/V-Kazakhstane-i-Kyrgyzstane-proizoshli-zemletryaseniya.html

Магнитуда подземный толчков составила от 3,7 до 4 баллов. О пострадавших не сообщается. По данным сейсмологов, в скором времени в Казахстане ожидается сильнейшее землетрясение.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. В понедельник произошли землетрясения сразу в двух странах Центральной Азии — в Казахстане и Кыргызстане.

Работа сейсмографа
Matt Katzenberger
Казахстан трясет: под Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла

Сегодня утром сейсмическую активность зафиксировали близ Алматы, передает Sputnik Казахстан. Магнитуда землетрясения составила 3,7 балла.

Казахстанские сейсмологи отмечают, что период затишья в ближайшее время должен завершиться в Алматы, поэтому жителям южного мегаполиса нужно быть готовыми к сильному землетрясению.

Также несколько подземных толчков сегодня утром почувствовали жители восточной части Кыргызстана, пишет Sputnik Кыргызстан. 

Очаг находился в горах Энильчек-Тоо. Землетрясение магнитудой 4 балла почувствовали жители сразу четырех сел Иссык-Кульской области.

Теги:
землетрясение, Кыргызстан, Казахстан



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