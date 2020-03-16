Россия закрывает границу с Беларусью

По словам Мишустина в ходе оперативного совещания, Россия приняла такое решение в связи с распространением коронавирусной инфекции.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. В России приняли решение о закрытии границы с Беларусью, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

По его словам в ходе оперативного совещания, Россия приняла такое решение в связи с распространением коронавирусной инфекции.

"Мы последовательно, в зависимости от развития пандемии, закрываем свои границы. В первую очередь мы это сделали с Китаем и другими странами Азии, которые первыми столкнулись с данной угрозой. Ограничили авиасообщение со странами Евросоюза, когда вирус стал распространяться и там, приостановили въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменили железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной. Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов", - сообщил Мишустин.

Напомним, до этого было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.

В Беларуси выявлен первый случай коронавируса у иранского студента >>

Первый завозной случай коронавируса нового типа теперь выявлен и в Беларуси в конце февраля.