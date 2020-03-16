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Конституционный суд РФ одобрил предложенные поправки

© Sputnik / Алексей Даничев
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200316/13688648/Konstitutsionnyy-sud-RF-odobril-predlozhennye-popravki.html

Следующий этап — всенародное голосование 22 апреля. Чтобы изменения окончательно вступили в силу, их должны поддержать больше половины россиян.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Конституционный суд РФ постановил, что предложенные поправки не противоречат неизменяемым статьям основного закона.

Конституция Российской Федерации.
© Sputnik / Павел Лисицын
Всеобщее голосование по поправкам в Конституцию России состоится 22 апреля

Заключение направлено президенту России Владимиру Путину, который и обращался к судьям КС с запросом о соответствии положений закона Конституции.

Четырнадцатого марта российский лидер утвердил процедурную часть законопроекта о поправках к Конституции. Это стало возможно после того, как законопроект поддержали 85 российских регионов.

Отмечается, что поправки будет приняты в случае, если будут соблюдены два условия: Конституционный суд признает их законными и за них проголосуют более 50% россиян.

Что теперь?

Так как Конституционный суд вынес положительное решение, то следующий этап — всенародное голосование, которое назначено на 22 апреля. Этот день объявлен выходным.

Что предлагается в поправках?

Предложение внести поправки в Конституцию сделано Владимиром Путиным в январе, а 11 марта законопроект был одобрен Госдумой и Советом Федерации.

© Sputnik / Павел Лисицын
Владимир Путин предложил изменить Конституцию РФ - главное

Среди основных инициатив — ужесточить требования для президентов страны, изменить статус Госсовета и передать часть полномочий Госдуме.

Кроме того, новые поправки, как ожидается, позволят Путину участвовать в следующих выборах.

При этом российский лидер не поддержал идею убрать ограничение на число президентских сроков. 

По его словам, в мощном и трудноуязвимом государстве должна быть сменяемость власти, которая "нужна для динамики развития страны".

Теги:
поправки, Россия, Конституция



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