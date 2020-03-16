Конституционный суд РФ одобрил предложенные поправки

Следующий этап — всенародное голосование 22 апреля. Чтобы изменения окончательно вступили в силу, их должны поддержать больше половины россиян.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Конституционный суд РФ постановил, что предложенные поправки не противоречат неизменяемым статьям основного закона.

Заключение направлено президенту России Владимиру Путину, который и обращался к судьям КС с запросом о соответствии положений закона Конституции.

Четырнадцатого марта российский лидер утвердил процедурную часть законопроекта о поправках к Конституции. Это стало возможно после того, как законопроект поддержали 85 российских регионов.

Отмечается, что поправки будет приняты в случае, если будут соблюдены два условия: Конституционный суд признает их законными и за них проголосуют более 50% россиян.

Что теперь?

Так как Конституционный суд вынес положительное решение, то следующий этап — всенародное голосование, которое назначено на 22 апреля. Этот день объявлен выходным.

Что предлагается в поправках?

Предложение внести поправки в Конституцию сделано Владимиром Путиным в январе, а 11 марта законопроект был одобрен Госдумой и Советом Федерации.

Среди основных инициатив — ужесточить требования для президентов страны, изменить статус Госсовета и передать часть полномочий Госдуме.

Кроме того, новые поправки, как ожидается, позволят Путину участвовать в следующих выборах.

При этом российский лидер не поддержал идею убрать ограничение на число президентских сроков.

По его словам, в мощном и трудноуязвимом государстве должна быть сменяемость власти, которая "нужна для динамики развития страны".