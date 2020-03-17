Границы закрываются: Россия ограничивает въезд иностранных граждан

Такие меры соответствуют рекомендациям ВОЗ, вызваны особыми обстоятельствами и носят временный характер.

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. В России приняли решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусом, информирует RT.

"Ограничение вступит в силу 18 марта и продлится до 1 мая. Оно не распространяется на водителей грузовиков, перевозящих товары, а также на дипломатов и постоянно проживающих в России лиц. Кроме того, пересекать границу смогут экипажи кораблей и поездов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие меры соответствуют рекомендациям ВОЗ, вызваны особыми обстоятельствами и носят временный характер.

Россия закрывает границу с Беларусью >>

Напомним, вчера Россия объявила о закрытии границ с Беларусью.

До этого было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.