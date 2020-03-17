10:22 17 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск

Границы закрываются: Россия ограничивает въезд иностранных граждан

© AFP 2018 / Kirill Kudryavtsev
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (246)
215 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200317/13690655/Granitsy-zakryvayutsya-Rossiya-ogranichivaet-vezd-inostrannykh-grazhdan.html

Такие меры соответствуют рекомендациям ВОЗ, вызваны особыми обстоятельствами и носят временный характер.

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. В России приняли решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусом, информирует RT.

"Ограничение вступит в силу 18 марта и продлится до 1 мая. Оно не распространяется на водителей грузовиков, перевозящих товары, а также на дипломатов и постоянно проживающих в России лиц. Кроме того, пересекать границу смогут экипажи кораблей и поездов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие меры соответствуют рекомендациям ВОЗ, вызваны особыми обстоятельствами и носят временный характер.

Россия закрывает границу с Беларусью >>

Напомним, вчера Россия объявила о закрытии границ с Беларусью. 

До этого было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (246)
Теги:
коронавирус, закрытие границы, госграница, граница, границы, Россия, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Спорткомплекс Humo Arena
Humo Arena - первый год на льду
Кадр из фильма Ты не сирота. Режиссер: Шухрат Аббасов. Киностудия Узбекфильм. 1962 год. В роли матери - актриса Лютфи Сарымсакова, в роли отца - артист Обид Джалилов.
Видео узбекских дипломатов к 75-летию Победы растрогало россиян до слез
Как получить гражданство Узбекистана
Как лицам без гражданства получить узбекский паспорт — инструкция

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться