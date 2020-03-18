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В мечетях Москвы приостановили проведение коллективных молитв

© Sputnik / Александр Вильф
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200318/13708905/V-mechetyakh-Moskvy-priostanovili-provedenie-kollektivnykh-molitv.html

Данные меры вступают в силу с 18 марта и продлятся до 10 апреля включительно. Проведение коллективных молитв приостанавливается в трех столичных мечетях и одном культурном центре.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Москве приостановили коллективные пятничные и пятикратные молитвы из-за угрозы распространения вируса COVID-19.

Об этом сообщает Духовное управление мусульман (ДУМ) России.

Данные меры вступают в силу с 18 марта и продлятся до 10 апреля включительно.

Коллективные молитвы приостанавливаются в трех столичных мечетях:

  • в Московской Соборной мечети;

  • в Исторической мечети Москвы;

  • в Мемориальной мечети "Шухада" на Поклонной горе.

Свою деятельность на этот срок также приостанавливает мусульманский культурный центр "Дар".

"С тяжелым сердцем мы идем на эту вынужденную меру, но она, увы, необходима. В ряде стран, в том числе и мусульманских, вирус распространялся именно во время коллективных богослужений. Такого мы не должны повторить в нашем городе, ведь Пророк нас учил: "Нельзя наносить вред ни себе, ни другим", — обратился к верующим в своем Facebook первый зампредседателя духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов.

Также приостанавливается практика общения верующих с дежурным имамом с целью получения ответов на свои вопросы, консультации, чтения молитв за усопших.

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Кроме того, духовное управление просит верующих отложить на несколько недель обряды имянаречения, никаха и поминальные мероприятия.

Между тем чтение пятикратных молитв дежурным имамом в индивидуальном порядке сохранится. Совершение погребальных обрядов и джаназа-намаза также не приостанавливается, однако настоятельно рекомендуется сократить возможное количество присутствующих людей до минимума.

В России на сегодняшний день зафиксировано 147 случаев заболевания коронавирусом (пятеро из заболевших уже выздоровели).

В Узбекистане тем временем число заболевших вирусом COVID-19 достигло 15 человек.

Всего в мире заражены уже свыше 198 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, однако более 8 тысяч скончались.

Теги:
мусульмане, коронавирус, Россия, Москва, мечеть



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