В мечетях Москвы приостановили проведение коллективных молитв

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Москве приостановили коллективные пятничные и пятикратные молитвы из-за угрозы распространения вируса COVID-19.
Об этом сообщает Духовное управление мусульман (ДУМ) России.
Данные меры вступают в силу с 18 марта и продлятся до 10 апреля включительно.
Коллективные молитвы приостанавливаются в трех столичных мечетях:
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в Московской Соборной мечети;
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в Исторической мечети Москвы;
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в Мемориальной мечети "Шухада" на Поклонной горе.
Свою деятельность на этот срок также приостанавливает мусульманский культурный центр "Дар".
"С тяжелым сердцем мы идем на эту вынужденную меру, но она, увы, необходима. В ряде стран, в том числе и мусульманских, вирус распространялся именно во время коллективных богослужений. Такого мы не должны повторить в нашем городе, ведь Пророк нас учил: "Нельзя наносить вред ни себе, ни другим", — обратился к верующим в своем Facebook первый зампредседателя духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов.
Также приостанавливается практика общения верующих с дежурным имамом с целью получения ответов на свои вопросы, консультации, чтения молитв за усопших.
Кроме того, духовное управление просит верующих отложить на несколько недель обряды имянаречения, никаха и поминальные мероприятия.
Между тем чтение пятикратных молитв дежурным имамом в индивидуальном порядке сохранится. Совершение погребальных обрядов и джаназа-намаза также не приостанавливается, однако настоятельно рекомендуется сократить возможное количество присутствующих людей до минимума.
В России на сегодняшний день зафиксировано 147 случаев заболевания коронавирусом (пятеро из заболевших уже выздоровели).
В Узбекистане тем временем число заболевших вирусом COVID-19 достигло 15 человек.
Всего в мире заражены уже свыше 198 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, однако более 8 тысяч скончались.