Проект радио Sputnik о трудовых мигрантах стал финалистом престижного конкурса

Российский проект "Свой/Чужой", претендующий на победу в конкурсе New York Festivals, подробно рассказывает о том, с какими трудностями сталкиваются трудовые мигранты в России и какие претензии есть к ним у местных жителей.

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Специальный проект радио Sputnik "Свой/Чужой" вышел в финал престижного международного конкурса New York Festivals Radio Awards.

Это единственный номинант от России, который поборется за победу в категории "Права человека".

Цикл передач обозревателя Марии Меркуловой посвящен одной из основеных проблем современного мира - взаимоотношениям между мигрантами и местным населением.

Россия, будучи многонациональной страной, входит в пятерку стран мира по приему трудовых мигрантов. Однако зачастую между коренными жителями и приезжими происходят конфликты. Их причины кроются во взаимном непонимании, культурных различиях и языковом барьере.

Проект "Свой/Чужой" подробно рассказывает о том, с какими трудностями сталкиваются "понаехавшие" и какие претензии есть к ним у россиян.

Над проектом работали продюсер Анастасия Киндрук и звукорежиссер Олег Чижов. Вместе с Марией Меркуловой текст озвучивал обозреватель Кирилл Бакеев, перевод на английский язык подготовили Павел Кукаркин, Наталья Шавлак и Анастасия Лебедева. Кураторы цикла: директор радио Sputnik на русском языке Алексей Орлов, исполнительный продюсер Наталия Нерсесян, руководитель проектов Мария Бахметьева.

New York Festivals Radio Awards

Оргкомитет New York Festivals с 1957 года награждает лучшие в мире радио-, кино- и телепроекты, а также определяет лидеров пиар-коммуникаций в сфере финансов, здравоохранении и маркетинге.

Это одна из самых престижных международных премий для СМИ.

В этом году на конкурс New York Festivals Radio Awards были представлены программы радиостанций из 40 стран.

Победителей объявят в начале апреля.