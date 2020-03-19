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МОК подтвердил намерение провести Олимпиаду в срок, несмотря на коронавирус

МОК
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Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (261)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200319/13719113/MOK-podtverdil-namerenie-provesti-Olimpiadu-v-srok-nesmotrya-na-koronavirus.html

Олимпийские игры-2020 должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Пока даты менять не планируется, заявили организаторы.

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что намерены провести летние Олимпийские игры, как и планировалось, несмотря на эпидемию коронавируса.

Подготовка к Играм ведется продолжается в штатном режиме, сообщили организаторы.

"Нет необходимости принимать радикальные решения. Любые спекуляции на тему отмены или переноса Игр будут контрпродуктивными", — говорится в официальном сообщении.

В МОК отметили, что сейчас ведется работа по внесению изменений в систему квалификации спортсменов на тот случай, если возникнут какие-либо сложности.

© Sputnik / Павел Лисицын
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Организаторы напомнили, что многие международные соревнования были отменены, и поэтому у некоторых аутлетов могут быть трудности с квалификацией.

В связи с этим спортсменам рекомендуется продолжить подготовку к Играм.

В сообщении также говорится о том, что на сегодняшний день распределены 57% олимпийских квот.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Будут разыграны 339 комплектов наград. И это, к слову, на 33 больше, чем было в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (261)
Теги:
Эпидемия, коронавирус, Олимпийские игры в Токио, Токио, Олимпиада-2020, МОК



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