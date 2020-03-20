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Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии.

В России начали испытания вакцины от коронавируса

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (264)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200320/13720160/V-Rossii-nachali-ispytaniya-vaktsiny-ot-koronavirusa.html

В ходе исследования специалисты определят самые перспективные и безопасные прототипы лекарства, а также установят состав, дозу и способ введения будущей вакцины.

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. В России на животных начали испытывать вакцину от коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ходе исследования специалисты определят самые перспективные и безопасные прототипы лекарства, а также установят состав, дозу и способ введения будущей вакцины. По прогнозу ученых, ее использование может начаться уже в четвертом квартале 2020 года.

"Исследователям удалось создать вакцины как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе многообещающих технологий синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины", - говорится в информации.

В США также испытывают вакцину, получившую название mRNA-1273. Эксперимент проводится на людях: две дозы препарата с интервалом в месяц введут 45 добровольцам.

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Напомним, по последним данным, в России зарегистрировано почти 200 случаев заражения коронавирусом, в Казахстане – 44. В Кыргызстане трое человек оказались инфицированы, в Беларуси подтвердили 51 случай заражения, в Армении – 122 больных, в Узбекистан — 23.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Всего в мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 9 тысяч человек скончались.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (264)
Теги:
российские ученые, ученые, Ученые, Россия, Россия, Вакцина, вирус, коронавирус



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