В России начали испытания вакцины от коронавируса

В ходе исследования специалисты определят самые перспективные и безопасные прототипы лекарства, а также установят состав, дозу и способ введения будущей вакцины.

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. В России на животных начали испытывать вакцину от коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ходе исследования специалисты определят самые перспективные и безопасные прототипы лекарства, а также установят состав, дозу и способ введения будущей вакцины. По прогнозу ученых, ее использование может начаться уже в четвертом квартале 2020 года.

"Исследователям удалось создать вакцины как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе многообещающих технологий синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины", - говорится в информации.

В США также испытывают вакцину, получившую название mRNA-1273. Эксперимент проводится на людях: две дозы препарата с интервалом в месяц введут 45 добровольцам.

Эксперты оценили масштабы коронавируса в ЕЭАС — нужные меры приняты >>

Напомним, по последним данным, в России зарегистрировано почти 200 случаев заражения коронавирусом, в Казахстане – 44. В Кыргызстане трое человек оказались инфицированы, в Беларуси подтвердили 51 случай заражения, в Армении – 122 больных, в Узбекистан — 23.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Всего в мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 9 тысяч человек скончались.