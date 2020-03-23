Илон Маск выпустит 1,2 тысячи аппаратов ИВЛ

Ранее он писал, что Telsa может начать производство аппаратов искусственной вентиляции легких на своих заводах, если их не будет хватать.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Американский предприниматель Илон Маск выпустит более 1,2 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил он в Twitter.

"Мы рассчитываем получить более 1 200 для распределения на этой неделе. Их доставка, установка и обеспечение функционирования – это самая сложная часть", - написал Маск в ответ на один из комментариев.

Ранее он писал, что Telsa может начать производство аппаратов искусственной вентиляции легких на своих заводах, если их не будет хватать.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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В мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались.

В США уже более 32 тысяч подтвержденных случаев коронавируса, более 400 человек умерли.