10:03 23 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск
Срочно:
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск

Илон Маск выпустит 1,2 тысячи аппаратов ИВЛ

AP Photo/Ringo H.W. Chiu
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (273)
10010
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200323/13735512/Ilon-Mask-vypustit-12-tysyachi-apparatov-IVL.html

Ранее он писал, что Telsa может начать производство аппаратов искусственной вентиляции легких на своих заводах, если их не будет хватать.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Американский предприниматель Илон Маск выпустит более 1,2 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил он в Twitter.

"Мы рассчитываем получить более 1 200 для распределения на этой неделе. Их доставка, установка и обеспечение функционирования – это самая сложная часть", - написал Маск в ответ на один из комментариев.

Ранее он писал, что Telsa может начать производство аппаратов искусственной вентиляции легких на своих заводах, если их не будет хватать.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Обнародованы новые данные об инкубационном периоде коронавируса >>

В мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались.

В США уже более 32 тысяч подтвержденных случаев коронавируса, более 400 человек умерли.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (273)
Теги:
Медицина, медицинское оборудование, Илон Маск, США, США, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Главный дипломат России: Сергей Лавров отметил 70-летие
Ташкент без людей и авто: как выглядит узбекская столица в карантин
Ташкент без людей и машин: как выглядит столица в карантин — видео
Какие мероприятия отменены или перенесены из-за COVID-19
Неспортивное поведение: какие турниры отменил COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться