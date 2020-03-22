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Дезинфекция от коронавируса COVID-19 на улицах южной Кореи, архивное фото

Обнародованы новые данные об инкубационном период коронавируса

© AFP 2018 / JUNG YEON-JE
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Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (268)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200322/13731397.html

По последним данным стало понятно, что 14-дневный карантин является разумной мерой предосторожности. Отмечается, что у 97,5% людей симптомы коронавируса дают о себе знать в течение 11,5 дней после заражения.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Сотрудники Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Балтиморе проанализировали данные штамма SARS-CoV-2, который является возбудителем коронавируса, сообщает РИА НОВОСТИ со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ходе исследования было установлено, что средний инкубационный период заболевания длится в 5,1 дня.

Полученная информация показывает, что 14-дневный карантин является разумной мерой предосторожности, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Такси в Узбекистане
© Sputnik / Антон Курилкин.
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Отмечается, что у 97,5% людей симптомы коронавируса дают о себе знать в течение 11,5 дней после заражения.

"На каждые 10 тысяч человек, помещенных в 14-дневный карантин, приходится всего лишь около 101 человека, у которых после выхода из карантина будут проявляться симптомы инфекционного заболевания", - добавили в ведомстве.

Специалисты ведомства считают, что инкубационный период заболевания позволит лучше оценить динамику вспышки коронавируса.

Вспышка коронавируса произошла в конце декабря 2019-го в Китае. В середине марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

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Согласно данным на 22 марта, коронавирусом болеют почти 310 тысяч человек в 188 странах.

Жертвами заболевания стали 13 тысяч пациентов. От коронавируса излечились порядка 96 тысяч человек.

Сегодня пресс-служба министерства здравоохранения сообщила о том, что число инфицированных опасным вирусом в Ташкенте увеличилось еще на одного человека, достигнув при этом показателя в 42 пациента. Это гражданин республики, прибывший из Швейцарии. Другие данные уточняются.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (268)
Теги:
коронавирус



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