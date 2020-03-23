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Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (273)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200323/13735546/Rossiya-ogranichivaet-aviasoobschenie-so-vsemi-stranami.html

Приостанавливаются все полеты в иностранные государства, за исключением рейсов из Москвы в столицы или крупные города.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Россия приняла решение временно ограничить авиасообщение со всеми странами мира в связи с обострением ситуации с распространением коронавируса, информирует RT.

"Росавиация" сообщает, что в соответствии с поручением правительства России №ТГ-П12-2111 от 20.03.2020 с 00.00 мск 23 марта 2020 года вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории Российской Федерации на территорию иностранных государств", — говорится в сообщении.

Приостанавливаются все полеты в иностранные государства, за исключением рейсов из Москвы в столицы или крупные города. В списке рейсов-исключений, опубликованном "Росавиацией", значатся полеты в 146 стран (в одну страну - только один рейс).

Также будут разрешены чартерные рейсы при условии перевозки на них в пункты назначения граждан иных государств или в Россию ее соотечественников.

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До этого в России уже ввели ограничения на авиасообщение с рядом стран: пассажирские перевозки приостановлены с Великобританией, США, Арабскими Эмиратами. Ранее аналогичные решения были приняты в отношении стран Евросоюза, а также Швейцарии и Норвегии.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (273)
Теги:
авиаперелет, коронавирус, Россия, Россия



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