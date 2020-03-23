Ограничения на въезд в РФ не действуют на граждан из СНГ

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Ограничения на въезд в Россию, введенные на фоне распространения коронавируса с 18 марта по 1 мая, не распространяются на граждан стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

"Положения пункта 1 настоящего распоряжения не применять в отношении граждан государств-участников СНГ, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, прибывающих в РФ через воздушные пункты пропуска и убывающих в государства своего гражданства через воздушные пункты пропуска и другие пункты пропуска при следовании в государства своего гражданства иными видами транспорта", - говорится в документе.

Также Кабмин распорядился ФСБ обеспечить пропуск через госграницу РФ указанным гражданам.

Напомним, Россия приняла решение временно ограничить авиасообщение со всеми странами мира в связи с обострением ситуации с распространением коронавируса.

Приостанавливаются все полеты в иностранные государства, за исключением рейсов из Москвы в столицы или крупные города. В списке рейсов-исключений, опубликованном "Росавиацией", значатся полеты в 146 стран (в одну страну - только один рейс).

Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами >>

Также будут разрешены чартерные рейсы при условии перевозки на них в пункты назначения граждан иных государств или в Россию ее соотечественников.

До этого в России уже ввели ограничения на авиасообщение с рядом стран: пассажирские перевозки приостановлены с Великобританией, США, Арабскими Эмиратами. Ранее аналогичные решения были приняты в отношении стран Евросоюза, а также Швейцарии и Норвегии.