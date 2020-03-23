Аналитики предрекли крах экономики США в ближайшие месяцы

Мнения экономистов разделились. Кто-то считает, что экономика США рухнет на 4% ВВП, кто-то - что на 30%. Лишь в одном специалисты согласны - кризис больно ударит по стране.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. В ближайшие несколько месяцев США ожидает небывалое обрушение экономики. Такое мнение выразили эксперты ведущих мировых инвестбанков, пишет американское издание The Wall Street Journal.

Прогноз аналитиков такой: во втором квартале 2020-го в США резко вырастет уровень безработицы и также резко упадет ВВП. Вероятно, подобная картина будет наблюдаться и в третьем квартале этого года.

При лучшем сценарии, в апреле-июне ВВП снизится на 4%. При худшем стечении обстоятельств, показатель упадет на 14%.

Специалисты Goldman Sachs, тем временем, спрогнозировали снижение на 24% при росте безработицы до 9%.

По их мнению, экономический кризис в США продлится как минимум несколько месяцев, а его масштабы превысят финансовый кризис 2008-го. Тогда, к слову, снижение ВВП на 8,8% казалось худшим вариантом развития событий.

Между тем в JPMorgan добавили нотку оптимизма в общую удручающую картину: специалисты банка отметили, что американская экономика сможет быстро оправиться после того, как пандемия сойдет на нет.

Худший же прогноз дали в Morgan Stanley. Экономисты предсказали крах экономики на 30%, что говорит скорее не просто о кризисе или спаде, а о депрессии.

Американский экономист Джесси Коломбо, который еще задолго до кризиса говорил о надувшимся "пузыре" на рынке недвижимости в США в 2007-м, предрек миру экономическую катастрофу.

Похожее мнение выразили специалисты крупнейшего инвестбанка Bank of America. По мнению ведущего аналитика банка Мишель Мейер, США стоят на пороге мощнейшего экономического кризиса, и страна уже не сможет избежать рецессии.

И все из-за коронавируса.

По словам Мейер, Штатам стоит готовиться к двойному росту безработицы, потере потребительской активности и уничтожению финансовых накоплений.

Прогноз Bаnk of America: по итогам второго квартала 2020-го экономика США рухнет на 12% ВВП, а численность безработных будет расти примерно на один миллион человек в месяца и превысит в итоге отметку в 3,5 миллиона человек.

В Bank of America также уверены, что кризис сильно ударит по экономике страны, однако продлится он недолго.