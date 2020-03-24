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В Китае выздоровели более 90% заболевших COVID-19

© AP Photo / Andy Wong
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200324/13746562/V-Kitae-vyzdoroveli-bolee-90-zabolevshikh-COVID-19.html

В КНР число больных коронавирусом с каждым днем снижается. Ранее Государственный комитет по вопросам здравоохранения сообщил, что пик эпидемии в стране пройден.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Китае выздоровели более 90% зараженных коронавирусом. Сейчас в больницах остаются всего 4 735 человек. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Дезинфекция от коронавируса COVID-19 на улицах южной Кореи, архивное фото
© AFP 2018 / JUNG YEON-JE
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К настоящему моменту число подтвержденных случаев заболевания вирусом COVID-19 на территории материкового Китая достигло 81 171. Из них 73 159 человек выздоровели и были выписаны из больниц, и это 90,13% от общего числа заболевших.

В провинции Хубэй, откуда началась эпидемия, был выявлен 67 801 случай заражения, 3 160 человек скончались, смертность составила 4,66%.

При этом в городе Ухань провинции Хубэй смертность достигла 5,04%.

Всего же жертвами пандемии в КНР стали 3 277 человек, средняя по стране смертность от коронавируса составила 4,03%.

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Там число умерших от вируса COVID-19 достигло 3 405 человек, хотя общее число зараженных на Апеннинском полуострове было в несколько раз меньше, чем в Китае — 31,5 тысячи человек. 

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Напомним, ВОЗ 11 марта объявила вспышку вирус COVID-19 пандемией.

Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 355 тысяч человек. Жертвами пандемии стали более 16 тысяч человек, однако более 97 тысяч заболевших выздоровели.

Теги:
Эпидемия, коронавирус, Китай



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