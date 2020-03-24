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Сотрудники полиции на пропускном пункте в провинции Хубэй, КНР. 31 января 2020

Китай возобновляет транспортное сообщение с Уханем, откуда началась пандемия

REUTERS/Thomas Peter
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (289)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200324/13750469/Kitay-vozobnovlyaet-transportnoe-soobschenie-s-Ukhanem-otkuda-nachalas-pandemiya.html

Эпидемиологическая обстановка в китайской провинции Хубэй и в стране в целом улучшилась. Ранее Государственный комитет по вопросам здравоохранения сообщил, что пик эпидемии в стране пройден.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Власти Китая с 8 апреля возобновят транспортное сообщение с городом Ухань, который стал очагом распространения коронавируса. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление штаба города Ухань по профилактике и борьбе с вирусом COVID-19.

Данные меры были приняты на фоне на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в стране.

"Начиная с полуночи 8 апреля меры контроля и управления за выездом из Уханя будут сняты, постепенно будет восстановлено внешнее транспортное сообщение", - говорится в заявлении китайских властей.

Немного ранее, 26 марта, будут сняты транспортные ограничения со всей провинции Хубэй (город Ухань является ее административным центром). 

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Ухань с 23 января был фактически изолирован от внешнего мира из-за вспышки коронавируса. С городом было полностью приостановлено транспортное сообщение, нельзя было ни въехать, ни выехать (требовалось особое разрешение), автобусы, аэропорт, железнодорожные вокзалы — ничего не работало. 

Местным жителям было запрещено покидать дома без специального разрешения. А если человек все-таки выходил, то его передвижения по городу были строго ограничены. 

Недавно китайские власти сообщили, что в стране выздоровели 90,13% от общего числа заболевших коронавирусом. 

К настоящему моменту число подтвержденных случаев заболевания вирусом COVID-19 на территории материкового Китая достигло 81 171, из них 73 159 человек выздоровели и были выписаны из больниц.

Между тем именно в провинции Хубэй, откуда началась эпидемия, было выявлено больше всего случаев заражения, смертность составила 4,66%. При этом в городе Ухань (административный центр Хубэя) смертность достигла 5,04%.

Средний показатель смертности по Китаю составил 4,03%. 

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В Китае сейчас пандемия постепенно идет на спад, в то время как в Европе только набирает обороты. Недавно КНР уступил место Италии по числу жертв коронавируса.

Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 378 тысяч человек. Жертвами пандемии стали более 16 тысяч человек, однако более 97 тысяч заболевших выздоровели.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (289)
Теги:
транспорт, Китай, коронавирус



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