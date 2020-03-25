В Японии рассказали о преимуществах РФ в "нефтяной войне" с саудитами

Масштабная ценовая война на рынке нефти развернулась после того, как РФ и Саудовская Аравия не смоли договориться об объемах добываемого топлива.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В развернувшейся нефтяной войне у России есть несколько преимуществ перед Саудовской Аравией, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на японское издание Nihon Keizai.

В первую очередь, падение курса рубля не оказывает столь сильного влияния на российскую экономику, в основном, благодаря обширным золотовалютным резервам, которые стране удалось накопить, и огромному Фонду национального благосостояния.

"Так что по заявлениям членов российского правительства, с экономической и финансовой точки зрения Россия не испытывает в настоящее время больших проблем", - пишет автор статьи.

Следующее преимущество России — сбалансированный бюджет.

"С точки зрения бюджета страны ситуация в Саудовской Аравии значительно напряженнее, чем в России. У саудитов в бюджет на 2020 заложена предполагаемая цена за баррель порядка 80 долларов, а в России бюджет на нынешний год сверстан, исходя из гораздо более низкой цены (около половины этой суммы)", - говорится в статье.

Еще одно преимущество РФ по мнению автора: россияне смогут пережить кризисный период гораздо легче, нежели саудиты.

"Она (Россия. - Sputnik) уже испытала на себе воздействие западных санкций, да и новой напасти — эпидемии коронавируса", - говорится в статье.

Напомним, в середине марта страны-участницы ОПЕК+ не смогли прийти к единому мнению по поводу объемов добычи нефти.

Так, РФ настаивала на сохранении существующих объемов добываемого топлива, а Саудовская Аравия, наоборот, требовала их снизить.

В итоге, цены на нефтяном рынке обвалились до 24 долларов за баррель.

Между тем, некоторые западные СМИ пишут со ссылкой на источники в Белом доме, что подобный сценарий событий был заранее обговорен президентом США Дональдом Трампом и властями Саудовской Аравии.