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В Японии рассказали о преимуществах РФ в "нефтяной войне" с саудитами

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200325/13766383/V-Yaponii-nazvali-preimuschestva-Rossii-v-neftyanoy-tsenovoy-voyne-s-sauditami.html

Масштабная ценовая война на рынке нефти развернулась после того, как РФ и Саудовская Аравия не смоли договориться об объемах добываемого топлива.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В развернувшейся нефтяной войне у России есть несколько преимуществ перед Саудовской Аравией, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на японское издание Nihon Keizai.

В первую очередь, падение курса рубля не оказывает столь сильного влияния на российскую экономику, в основном, благодаря обширным золотовалютным резервам, которые стране удалось накопить, и огромному Фонду национального благосостояния. 

"Так что по заявлениям членов российского правительства, с экономической и финансовой точки зрения Россия не испытывает в настоящее время больших проблем", - пишет автор статьи.

Следующее преимущество России — сбалансированный бюджет.

"С точки зрения бюджета страны ситуация в Саудовской Аравии значительно напряженнее, чем в России. У саудитов в бюджет на 2020 заложена предполагаемая цена за баррель порядка 80 долларов, а в России бюджет на нынешний год сверстан, исходя из гораздо более низкой цены (около половины этой суммы)", - говорится в статье.

Еще одно преимущество РФ по мнению автора: россияне смогут пережить кризисный период гораздо легче, нежели саудиты. 

"Она (Россия. - Sputnik) уже испытала на себе воздействие западных санкций, да и новой напасти — эпидемии коронавируса", - говорится в статье.

Напомним, в середине марта страны-участницы ОПЕК+ не смогли прийти к единому мнению по поводу объемов добычи нефти.

Добыча сланцевой нефти в США
© AFP 2018 / DAVID MCNEW
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Так, РФ настаивала на сохранении существующих объемов добываемого топлива, а Саудовская Аравия, наоборот, требовала их снизить.

В итоге, цены на нефтяном рынке обвалились до 24 долларов за баррель. 

Между тем, некоторые западные СМИ пишут со ссылкой на источники в Белом доме, что подобный сценарий событий был заранее обговорен президентом США Дональдом Трампом и властями Саудовской Аравии.

Теги:
Россия, Саудовская Аравия, Япония, Нефть



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