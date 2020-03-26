В Москве от коронавируса скончались два пожилых пациента

В столичном оперштабе напомнили, что пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями необходимо строго соблюдать режим самоизоляции, поскольку они находятся в группе риска.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В Москве скончались два человека, у которых ранее диагностировали COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный оперативный штаб.

Оба пациента были в преклонном возрасте: одному — 88 лет, другому —73 года.

Обоим поставили диагноз — пневмония с сопутствующими патологиями.

В штабе напомнили, что пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями находятся в группе риска, поэтому им следует строго соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, ВОЗ 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией.

Вирус COVID-19 проник на территорию 170 стран.

Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 350 тысяч человек. Жертвами пандемии стали более 16 тысяч человек, однако более 105 тысяч заболевших выздоровели.

В России COVID-19 заразились 658 человек, из них 29 выздоровели и были выписаны из больниц.

В Узбекистане, по последним данным, число заболевших коронавирусом достигло 60 человек.