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В Москве от коронавируса скончались два пожилых пациента

© Sputnik / Александр Кряжев
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200326/13767449/V-Moskve-ot-koronavirusa-skonchalis-dva-pozhilykh-patsienta.html

В столичном оперштабе напомнили, что пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями необходимо строго соблюдать режим самоизоляции, поскольку они находятся в группе риска.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В Москве скончались два человека, у которых ранее диагностировали COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный оперативный штаб. 

© AP Photo / Jacquelyn Martin
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Оба пациента были в преклонном возрасте: одному — 88 лет, другому —73 года. 

Обоим поставили диагноз — пневмония с сопутствующими патологиями.

В штабе напомнили, что пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями находятся в группе риска, поэтому им следует строго соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, ВОЗ 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией.

Вирус COVID-19 проник на территорию 170 стран. 

Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 350 тысяч человек. Жертвами пандемии стали более 16 тысяч человек, однако более 105 тысяч заболевших выздоровели.

В России COVID-19 заразились 658 человек, из них 29 выздоровели и были выписаны из больниц.

В Узбекистане, по последним данным, число заболевших коронавирусом достигло 60 человек. 

Теги:
Россия, Эпидемия, Москва, коронавирус



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