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Красная площадь

Следующая неделя в России объявлена нерабочей и неучебной

Sputnik / Илья Питалев
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Вспышка нового типа коронавируса в Китае (304)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200326/13767708/Sleduyuschaya-nedelya-v-Rossii-obyavlena-nerabochey-i-neuchebnoy.html

Как ожидается, длинные выходные помогут снизить распространение вируса COVID-19 на территории страны.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В России неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. При этом заработная плата сохранится.

Об этом Владимир Путин заявил в среду во время телеобращения к нации в связи с ситуацией по коронавирусу.

"Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы", — объявил глава государства.

Позднее Путин подписал указ, в котором перечисляются категории работников, которых не коснутся длинные выходные.

К ним относятся: 

  • сотрудники аптек и медицинских организаций;
  • работники продовольственных магазинов;
  • работники неотложных и экстренных служб;
  • ремонтники и сотрудники непрерывно действующих организаций.

Работу также продолжат банки, транспортные предприятия и органы власти всех уровней.

Между тем, как ожидается, длинные выходные помогут сдержать распространение COVID-19 на территории РФ.

Аналогичные меры приняты и в отношении российских студентов: с 28 марта по 5 апреля всех учащихся вузов отправят на каникулы. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Важно: данные меры предусмотрены для всех высших учебных заведений, находящихся в ведении министерства. Все остальные вузы могут объявить каникулы по своему усмотрению.

Обращение Владимира Путина к гражданм России в связи с эпидемией коронавируса
© Ruptly .
Телеобращение Владимира Путина к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

По последним данным, общее число зараженных COVID-19 в России выросло до 658 человек, из них 29 выздоровели и были выписаны из больниц.

Между тем накануне стало известно, что в Москве скончались два пожилых пациента, у которых диагностировали коронавирус.

Напомним, ВОЗ 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией.

Вирус COVID-19 проник на территорию 170 стран. 

Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 350 тысяч человек. Жертвами пандемии стали более 16 тысяч человек, однако более 105 тысяч заболевших выздоровели.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (304)
Теги:
учеба, работа, Владимир Путин, Россия, коронавирус



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