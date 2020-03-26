Следующая неделя в России объявлена нерабочей и неучебной

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В России неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. При этом заработная плата сохранится.
Об этом Владимир Путин заявил в среду во время телеобращения к нации в связи с ситуацией по коронавирусу.
"Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы", — объявил глава государства.
Позднее Путин подписал указ, в котором перечисляются категории работников, которых не коснутся длинные выходные.
К ним относятся:
- сотрудники аптек и медицинских организаций;
- работники продовольственных магазинов;
- работники неотложных и экстренных служб;
- ремонтники и сотрудники непрерывно действующих организаций.
Работу также продолжат банки, транспортные предприятия и органы власти всех уровней.
Между тем, как ожидается, длинные выходные помогут сдержать распространение COVID-19 на территории РФ.
Аналогичные меры приняты и в отношении российских студентов: с 28 марта по 5 апреля всех учащихся вузов отправят на каникулы. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Важно: данные меры предусмотрены для всех высших учебных заведений, находящихся в ведении министерства. Все остальные вузы могут объявить каникулы по своему усмотрению.
По последним данным, общее число зараженных COVID-19 в России выросло до 658 человек, из них 29 выздоровели и были выписаны из больниц.
Между тем накануне стало известно, что в Москве скончались два пожилых пациента, у которых диагностировали коронавирус.
Напомним, ВОЗ 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией.
Вирус COVID-19 проник на территорию 170 стран.
Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 350 тысяч человек. Жертвами пандемии стали более 16 тысяч человек, однако более 105 тысяч заболевших выздоровели.