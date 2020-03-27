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Лукашенко озвучил два самых важных вопроса по коронавирусу

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200327/13791072/Lukashenko-ozvuchil-dva-samykh-vazhnykh-voprosa-po-koronavirusu.html

Глава страны намекнул, что знает ответы на эти вопросы, но до окончания карантинных мер предпочитает потомить своих граждан, дав им время самим о чем-то догадаться...

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал рассказать что-то очень значимое после того, как устаканится ситуация с коронавирусом во всем мире. При этом лидер страны подчеркнул, что вся ситуация вокруг опасной болезни больше напоминает психоз.

А чтобы ожидание было не слишком мучительным, Лукашенко предложил пока подумать над двумя вопросами:

- рукотворная ли это инфекция?

- и кто в мире попытался использовать коронавирус (или психоз) в своих целях?

Судя по интонации, президенту известно то, о чем не знают другие лидеры государств...

Теги:
коронавирус, Беларусь, Александр Лукашенко



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