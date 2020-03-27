Лукашенко озвучил два самых важных вопроса по коронавирусу

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал рассказать что-то очень значимое после того, как устаканится ситуация с коронавирусом во всем мире. При этом лидер страны подчеркнул, что вся ситуация вокруг опасной болезни больше напоминает психоз.
А чтобы ожидание было не слишком мучительным, Лукашенко предложил пока подумать над двумя вопросами:
- рукотворная ли это инфекция?
- и кто в мире попытался использовать коронавирус (или психоз) в своих целях?
Судя по интонации, президенту известно то, о чем не знают другие лидеры государств...