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Новорожденный. Архивное фото

В США от коронавируса скончался младенец

© CC0 / Pixabay
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200329/13796477/V-SShA-ot-koronavirusa-skonchalsya-mladenets.html

По числу заболевших Штаты занимают первое место в мире, тогда как по числу скончавшихся лишь шестое.

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В США зафиксирован первый случай смерти от коронавируса у младенца. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения штата Иллинойс.

Отмечается, что жертвой вируса COVID-19 стал маленький житель города Чикаго, ему не было еще года. 

Данный случай приковал всеобщее внимание, поскольку до недавнего времени считалось, что в группе риска находятся пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями.  

"Никогда еще не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца. В настоящее время проводится полное расследование, чтобы установить причину смерти", — приводятся слова главы департамента Нгози Эзике.

В ведомстве заверили, что больше всего подвержены риску заболевания COVID-19 по-прежнему пожилые люди. Так, в Иллинойсе более 85% смертей от коронавируса приходятся на граждан в возрасте 60 лет и старше. 

Флаги США
AP Photo / J. David Ake
В ВОЗ назвали США следующим эпицентром распространения COVID-19

Однако в департаменте отметили: коронавирусом заражаются люди всех возрастов.

США стали еще одним эпицентром распространения вируса COVID-19. По последним данным, от инфекции скончались более двух тысяч человек, а заразились — свыше 121 тысячи. И это рекордная цифра. На сегодняшний день, США занимают первое место в мире по числу заболевших. 

А, вот, по числу жертв COVID-19 на первой строчке находится Италия. Далее идут Испания, Китай, Иран и Франция. США занимают шестое место. 

Всего в мире заражены уже более 570 тысяч человек, свыше 26,5 тысячи скончались.

В Узбекистане диагноз подтвердился у 133 граждан республики, при этом семеро пациентов уже выздоровели и были отправлены на реабилитацию. Жертвами COVID-19 стали двое граждан республики. 

Теги:
смерть, коронавирус, младенец, США



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