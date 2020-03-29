В США от коронавируса скончался младенец

По числу заболевших Штаты занимают первое место в мире, тогда как по числу скончавшихся лишь шестое.

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В США зафиксирован первый случай смерти от коронавируса у младенца. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения штата Иллинойс.

Отмечается, что жертвой вируса COVID-19 стал маленький житель города Чикаго, ему не было еще года.

Данный случай приковал всеобщее внимание, поскольку до недавнего времени считалось, что в группе риска находятся пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями.

"Никогда еще не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца. В настоящее время проводится полное расследование, чтобы установить причину смерти", — приводятся слова главы департамента Нгози Эзике.

В ведомстве заверили, что больше всего подвержены риску заболевания COVID-19 по-прежнему пожилые люди. Так, в Иллинойсе более 85% смертей от коронавируса приходятся на граждан в возрасте 60 лет и старше.

Однако в департаменте отметили: коронавирусом заражаются люди всех возрастов.

США стали еще одним эпицентром распространения вируса COVID-19. По последним данным, от инфекции скончались более двух тысяч человек, а заразились — свыше 121 тысячи. И это рекордная цифра. На сегодняшний день, США занимают первое место в мире по числу заболевших.

А, вот, по числу жертв COVID-19 на первой строчке находится Италия. Далее идут Испания, Китай, Иран и Франция. США занимают шестое место.

Всего в мире заражены уже более 570 тысяч человек, свыше 26,5 тысячи скончались.

В Узбекистане диагноз подтвердился у 133 граждан республики, при этом семеро пациентов уже выздоровели и были отправлены на реабилитацию. Жертвами COVID-19 стали двое граждан республики.