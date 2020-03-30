В Москве наступил всеобщий режим изоляции

В карантинный режим покидать дом можно только в экстренных случаях, при необходимости поездок на работу или чтобы сходить в ближайший магазин.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. В Москве с понедельника домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей независимо от возраста.

Мэр Москвы Сергей Собянин разъяснил, что в карантинный режим покидать дом можно только в экстренных случаях, при необходимости поездок на работу или чтобы сходить в ближайший магазин.

Также выйти из дома можно для выгула домашних животных, но на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания) и при необходимости вынести бытовой мусор.

В ближайшие дни в столице будут завершены технические и организационные мероприятия, после которых выходить из дома разрешат только при наличии специального пропуска. Выдавать его будут в порядке, установленном правительством Москвы.

Покидать место проживания в Москве теперь можно только в случае:

— обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью;

— поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу;

— совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

— выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома;

— необходимости вынести мусор.

"ЯсноПонятно". Карантин — это не отпуск. Почему все думают наоборот? >>

Напомним: в России зафиксировано 1 534 случая заражения коронавирусом, свыше тысячи из них — в Москве. Выздоровели 64 человека. Девять зараженных умерли.