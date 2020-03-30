В России завели первое уголовное дело за нарушение режима самоизоляции

Этот случай должен послужить показательным примером для всех, кто пренебрегает правилами карантина и осознанно подвергает опасности себя и окружающих.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. В Крыму возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который, зная о том, что болен COVID-19, нарушил режим самоизоляции и заразил человека.

Об этом сообщил замначальника полиции МВД по региону Александр Смаглин.

Подозреваемый недавно вернулся из-за границы, после чего у него был диагностирован COVID-19. Отмечается, что мужчина не стал соблюдать требования карантина и пошел на прием к врачу в местный медцентр. Позднее у медика выявили коронавирус.

По последним данным, в России зафиксировано 1 846 случаев заражения COVID-19, девять скончались, 66 выздоровели.

Накануне в Москве и Подмосковье ввели дополнительные меры карантина.

С 30 марта вступили в силу следующие правила:

граждане не должны покидать дома, если идут не к врачу, в аптеку, магазин или на работу. Гулять с животными и выносить мусор можно на расстоянии не дальше 100 метров от дома;

все жители должны будут соблюдать дистанцию в полтора метра. Исключение составят такси;

за перемещением граждан будет следить умная система контроля домашнего режима;

выходить на улицу можно будет при наличии спецпропуска. Однако до публикации правительством Москвы соответствующего документа спецпропуск для передвижения по городу не потребуются.

А также другие меры, касающиеся компенсаций по безработице, работы врачей и служб скорой помощи.

Штрафы за нарушение правил карантина:

за первичное нарушение режима физическим лицам – штраф в размере 15-40 тысяч рублей;

если же поймают повторно – сумма составит уже 150-300 тысяч рублей;

должностным и юридическим лицам за первое нарушение придется заплатить 50-150 тысяч рублей, при повторном нарушении — до 500 тысяч рублей.

Напомним, всего в мире заражены свыше 634 тысяч человек, жертвами пандемии стали почти 30 тысяч человек.