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Стали известные новые даты проведения Олимпиады в Токио

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200330/13804194/Stali-izvestnye-novye-daty-provedeniya-Olimpiady-v-Tokio.html

Летние Олимпийские игры и Паралимпиада были отложены впервые в истории: из-за нестабильной эпидемиологической ситуации мероприятия перенесли на 2021 год.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Летние Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля 2021 года. Об этом сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве.

Олимпийские кольца
© Flickr / The Department for Culture, Media and Sport
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Паралимпиада, по информации источника, начнется 24 июля следующего года. 

Отмечается, что данное решение приняли совместно Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр в Японии.

Напомним, летние Олимпийские игры должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа этого года. Планировалось разыграть 339 комплектов наград.

Однако из-за стремительного распространения коронавируса по миру мероприятие было перенесено на 2021-й. 

Между тем в следующем году Олимпиада пройдет, как и планировалось, в Японии. Более того, и название останется таким же — "Токио 2020".
Напомним, всего в мире заражены свыше 634 тысяч человек, жертвами пандемии стали почти 30 тысяч человек.

Теги:
Япония, спорт, Олимпийские игры в Токио, Олимпиада-2020



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