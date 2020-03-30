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В Казахстане жителей подъезда закрыли на замок из-за заболевшего COVID-19

© Sputnik / Илья Питалев
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200330/13804578/V-Kazakhstane-zakryli-na-zamok-zhiteley-podezda-iz-za-zabolevshego-COVID-19.html

Гражданам запрещено выходить на улицу. Возле дома постоянно дежурят врачи и полицейские. Карантин продлится 14 дней.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. В казахстанском городе Караганде заперли целый подъезд жилого дома из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 

Пресс-служба администрации города Караганды
Подъезд дома в Казахстане заперли из-за коронавируса

Дело в том, что у одного из жильцов подъезда было подозрение на COVID-19. Меры были приняты моментально. 

Подъезд не просто оцепили лентой, как это делалось в других городах и других регионах Казахстана, а буквально заколотили, повесили замок.

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Публикация от Караганда - shock_krg (@shock_krg)

Теперь жители не смогут выходить на улицу в течение двух недель. За их здоровьем постоянно следят врачи, а рядом со входом в дом дежурят полицейские. Все помещения и квартиры подъезда были продезинфицированы. 

Казахастнцам не только запрещено выходить из дома, но и буквально контактировать с внешним миром: даже посылки, которые доставляют курьеры, передаются только через сотрудников правоохранительных органов. 

Продукты запертые жильцы получают дважды в день по заявкам. Аналогичная ситуация обстоит и с вывозом мусора. Пластиковый контейнер с крышкой, стоящий внутри подъезда, опустошают два раза в сутки.

По окончании 14-дневного карантина жители смогут вернуться к своему прежнему режиму.

Напомним, до 15 апреля на территории Казахстана введен режим чрезвычайного положения в связи с коронавирусом. 

© Sputnik / Илья Питалев
В Казахстане ввели чрезвычайное положение и ограничили въезд в страну

Жителям Нур-Султана и Алматы вовсе запрещено выходить на улицу без крайней необходимости (только если срочно требуется купить лекарства или продукты).

Однако данные правила не касаются сотрудников некоторых постоянно действующих предприятий, которым приходится ездить на работу.

Всего в мире заражены свыше 634 тысяч человек, жертвами пандемии стали почти 30 тысяч человек.

В Узбекистане, на данный момент, зарегистрировано 149 случаев заболевания COVID-19, выздоровели семь граждан, скончались двое. 

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (318)
Теги:
коронавирус, Казахстан, Карантин, жилой дом



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