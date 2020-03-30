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Заразившийся коронавирусом принц Чарльз вышел из самоизоляции

PAN Photo
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200330/13804944/Zarazivshiysya-koronavirusom-prints-Charlz-vyshel-iz-samoizolyatsii.html

Между тем его супруга, герцогиня Корнуоллская Камилла, до конца этой недели будет находиться в самоизоляции на случай появления у нее симптомов коронавируса.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Принц Чарльз, у которого неделю назад был диагностирован коронавирус, вышел из самоизоляции, пишет Daily Mail. 

Королева Великобритании Елизавета II
© REUTERS /
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Сообщается, что 71-летний наследник британского престола находится "в добром здравии" и решение вернуться к своим обязанностям принял после консультации со своим врачом. 

Напомним, ранее у принца были выявлены легкие симптомы болезни. Вместе со своей супругой Камиллой (у нее тест на коронавирус был отрицательным) он находился на самоизоляции в их частном доме в Шотландии.

После того, как стало известно о заболевании принца Чарльза, британское сообщество всерьез забеспокоилось о том, не представляет ли это угрозу здоровью королевы Елизаветы II. 

Несмотря на то, что главный наследник выздоровел, поволноваться подданным все же придется, ведь 29 марта коронавирус выявили у одного из лакеев королевы. 

Почти неделю назад в Великобритании ввели строгий карантин в качестве меры против распространения коронавируса. На данный момент, в стране зафиксировано более 14,5 тысяч случаев заболевания COVID-19, жертвами пандемии стали более 700 человек.

Всего в мире заражены свыше 634 тысяч человек, почти 30 тысяч человек скончались.

Теги:
королевская семья, Великобритания, коронавирус



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