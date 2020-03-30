Путин поддержал введение в Москве всеобщего карантина

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поддержал жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса, введенные с сегодняшнего дня в Москве и Подмосковье.
Об этом российский лидер заявил в ходе видеоселекторного совещания с Полномочными представителями Президента в федеральных округах.
По словам Путина, эти ограничения разумны, когда речь идет о большом мегаполисе.
"В Москве и Московской области для жителей введен режим ограничения и самоизоляции. Эта мера оправданна и необходима для огромной, многомиллионной агломерации, которая первой столкнулась с распространением коронавируса. Прошу москвичей и жителей Подмосковья отнестись к этим вынужденным, но абсолютно необходимым шагам, к профилактическим и ограничительным мерам со всей серьёзностью и с полной ответственностью", - отметил он.
Путин подчеркнул, что сейчас речь идет о здоровье каждого гражданина, о безопасности и жизни родных и близких.
Также российский лидер призвал пожилых людей оставаться дома для сохранения их жизни и здоровья.
Напомним, с 30 марта в Москве и Подмосковье стали действовать дополнительные меры карантина. Прежде всего, запрещается выходить из дома.
Сообщается, что режим самоизоляции будет действовать в столице до 14 апреля.
Покидать квартиру можно будет в следующих случаях:
- при обращении за экстренной (неотложной) медпомощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью;
- для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить;
- для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;
- для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания (пребывания);
- если нужно вынести мусор.
За нарушение данных правил предусмотрены крупные штрафы, в некоторых случаях даже уголовная ответственность.
Так, в Крыму возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который, зная о том, что болен COVID-19, нарушил режим самоизоляции и заразил врача, к которому пришел на прием.
По последним данным, в России зафиксировано 1 836 случаев заражения COVID-19, девять скончались, 66 выздоровели.
Всего в мире заражены уже более 665 тысяч человек, свыше 30,9 тысячи скончались.