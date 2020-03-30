21:34 30 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск

Путин поддержал введение в Москве всеобщего карантина

© Sputnik / Михаил Климентьев
В мире
Получить короткую ссылку
98 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200330/13805762/Putin-podderzhal-vvedenie-v-Moskve-vseobschego-karantina.html

Режим самоизоляции будет действовать в столице до 14 апреля. Как отметил президент, данные меры оправданы, так как речь идет о городе, в котором проживают более 10 миллионов человек, представляющих потенциальную угрозу друг для друга.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поддержал жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса, введенные с сегодняшнего дня в Москве и Подмосковье.

Об этом российский лидер заявил в ходе видеоселекторного совещания с Полномочными представителями Президента в федеральных округах.

По словам Путина, эти ограничения разумны, когда речь идет о большом мегаполисе. 

"В Москве и Московской области для жителей введен режим ограничения и самоизоляции. Эта мера оправданна и необходима для огромной, многомиллионной агломерации, которая первой столкнулась с распространением коронавируса. Прошу москвичей и жителей Подмосковья отнестись к этим вынужденным, но абсолютно необходимым шагам, к профилактическим и ограничительным мерам со всей серьёзностью и с полной ответственностью", - отметил он.

Путин подчеркнул, что сейчас речь идет о здоровье каждого гражданина, о безопасности и жизни родных и близких.

Также российский лидер призвал пожилых людей оставаться дома для сохранения их жизни и здоровья.

Напомним, с 30 марта в Москве и Подмосковье стали действовать дополнительные меры карантина. Прежде всего, запрещается выходить из дома. 

Сообщается, что режим самоизоляции будет действовать в столице до 14 апреля.

Покидать квартиру можно будет в следующих случаях:

  • при обращении за экстренной (неотложной) медпомощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью;
  • для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить;
  • для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;
  • для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания (пребывания);
  • если нужно вынести мусор. 

За нарушение данных правил предусмотрены крупные штрафы, в некоторых случаях даже уголовная ответственность.

Как выглядит Москва во время самоизоляции - видео
YouTube
Как выглядит Москва во время самоизоляции - видео

Так, в Крыму возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который, зная о том, что болен COVID-19, нарушил режим самоизоляции и заразил врача, к которому пришел на прием.

По последним данным, в России зафиксировано 1 836 случаев заражения COVID-19, девять скончались, 66 выздоровели.

Всего в мире заражены уже более 665 тысяч человек, свыше 30,9 тысячи скончались.

Теги:
Москва, коронавирус, Россия, Владимир Путин, Карантин



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как Узбекистан сражается с COVID-19: фоторепортаж из карантинной зоны
Как российские военные помогают Италии в борьбе с коронавирусом — видео
Запасы продовольствия на таможенных складах Узбекистана
Чем будут питаться узбекистанцы в карантин: продовольственный резерв

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться