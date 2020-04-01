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В России суд вынес вердикт по видеозвонку в WhatsApp

Jeshu John
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200401/13817987/V-Rossii-sud-vynes-verdikt-po-videozvonku-v-WhatsApp.html

С помощью мессенджера рассмотрели дело о кафе, которое работало, несмотря на режим карантина, введеный по всей стране.

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. В Свердловской области провели виртуальное судебное заседание в мессенджере WhatsApp. Об этом рассказал глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Наручники на двери клетки
© Sputnik / Виталий Белоусов
В России завели первое уголовное дело за нарушение режима самоизоляции

На онлайн-заседании решалась судьба местного кафе, которое, как выяснилось, функционировало во время "нерабочей недели", тем самым нарушая режим самоизоляции в регионе. 

Заведение было решено закрыть на 45 дней за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Между тем это не первый случай, когда российский суд проводит заседание по видеосвязи. Ранее похожий случай произошел в Татарстане. 

После закрытия судов на карантин в связи с пандемией судья отказался рассматривать дело в здании Вахитовского райсуда, поэтому заседание прошло по Skype.

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Напомним: в большинстве городов и областей России с 30 марта действует режим самоизоляции.

Как выглядит Москва во время самоизоляции - видео
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Как выглядит Москва во время самоизоляции - видео

Он подразумевает, что граждане выходят на улицу лишь по уважительным причинам (в магазин, аптеку, за медицинской помощью или выгулять собаку), а в остальное время сидят дома.

Данная мера призвана остановить распространение коронавируса по территории страны. 

На карантин ушли и суды. Рассматриваются только безотлагательные дела.

По последним данным, в РФ зафиксировано 2 337 случаев заражения COVID-19, 17 скончались, 121 человек выздоровел.

Общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончались.

Теги:
коронавирус, Карантин, skype, Суд, Россия



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