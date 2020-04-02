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Вирус COVID-19 обнаружили у кота и двух собак — их заразили хозяева

© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200402/13837218/Virus-COVID-19-obnaruzhili-u-kota-i-dvukh-sobak--ikh-zarazili-khozyaeva-.html

Власти Гонконга, где были выявлены данные случаи, настоятельно рекомендовали изолировать домашних питомцев жителей, у которых был обнаружен коронавирус. Это сохранит здоровье всех — и людей, и животных.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Гонконге у домашней кошки одного из местных жителей, у которого ранее выявили COVID-10, также диагностировали коронавирус.

Об этом сообщает China.org со ссылкой на городской департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы.

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REUTERS/Thomas Peter
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Отмечается, что, когда у хозяина питомца нашли инфекцию, кошку сразу же отправили на карантин в специальный изолятор, где у нее взяли анализы. Результаты оказались положительными.

Примечательно, что у кошки никаких симптомов проявления болезни не было. Тем не менее, специалисты намерены следить за ее состоянием и в скором времени возьмут повторные анализы.

Это не первый случай, когда у домашних животных был обнаружен коронавирус. Ранее COVID-19 заразились две собаки (также в Гонконге).

Вирус также заподозрили у кота из Бельгии — спустя некоторое время после возвращения хозяина из Италии животное начало чихать и страдать от диареи. Позднее выяснилось, что хозяин кота заразился коронавирусом. Подхватил ли инфекцию кот — пока не сообщается. 

Вирусологи не спешат сеять панику и заверяют: пугаться рано, пока нет научных доказательств тому, что именно хозяева передали своим питомцам вирус.

Между тем, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались.

Теги:
собака, кошка, коронавирус



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