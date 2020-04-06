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В ВОЗ назвали самый главный симптом коронавируса

© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Health
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Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (347)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200406/13858799/V-VOZ-nazvali-samyy-glavnyy-simptom-koronavirusa.html

По словам представителя ВОЗ, больные чаще всего просыпаются среди ночи в помутнении и не понимают, что происходит вокруг.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Самым явным симптомом коронавируса является лихорадка и температура выше 38 градусов, рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

"Лихорадка и температура больше 38 градусов являются главными симптомами при новом вирусе. С этим сталкиваются более 90 процентов заболевших", - говорится в сообщении.

Также Харрис заявила, что больные чаще всего просыпаются среди ночи в помутнении и не понимают, что происходит вокруг.

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Со всеми этими симптомами сталкивается 90% заболевших.

Напомним, по последним данным, в мире более 1,1 миллиона зараженных коронавирусом. Из них около 56 тысяч скончались, еще 223 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга — США, Испания, Италия и Германия.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (347)
Теги:
ВОЗ, болезнь, Карантин, коронавирус



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