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Фото недели

Пандемия установила свои правила: как приспособились к ним жители планеты - фото недели

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  • В Ираке волонтеры дезинфицируют улицы, магазины и общественные места. Власти предпринимают усиленные меры для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране.
  • Несмотря на карантин жители Барселоны продолжают живое общение между собой. Строго соблюдая предписанную ВОЗ дистанцию - не менее 2-ух метров. Испания по неутешительной статистике занимает одну из лидирующих позиций в мире по числу смертей от коронавируса.
  • Военнослужащие Узбекистана, которые обеспечивают безопасность граждан на границе с Казахстаном
  • А в Хорватии тем временем произошло одно из сильнейших землетрясений в истории страны. В кадре - поврежденные автомобили после землетрясения в Загребе.
  • Мулы везут пустые газовые баллоны во время превентивных мер против коронавируса COVID-19, Непал
  • Вертолет Ка-52 Аллигатор во время летно-тактических учений в Краснодарском крае
  • Жители Франции не теряют способности проявлять свои чувства даже в условиях карантина. В кадре - одно из подтверждений - влюбленная пара в защитных масках.
  • В Словакии запечатлели удивительное явление. На фото - аллея оледеневших яблонь.
  • Строительная площадка инфекционной больницы в ТиНАО. На ней работают более пяти тысяч человек и свыше тысячи единиц техники. Новая больница будет представлять собой автономный стационар инфекционного профиля, в котором можно оказывать на месте все необходимые виды медицинской помощи.
  • В США все занятия перевели в удаленных режим. Вот так занимаются балетом во время карантина в Бруклине.
  • Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД с медицинским оборудованием, предназначенным для борьбы с вирусом COVID-19, совершает выгрузку на итальянской авиабазе Практика-ли-Маре
  • Прогулка во время карантина в Риме, Италия
  • Новый памятник маршалу Жукову установлен на Манежной площади в Москве
  • Ребенок во время карантина в Рио-де-Жанейро
  • Люди в переполненном автобусе на пути домой из-за карантина, Калькутта
  • Контрольно пропускной пункт Рахат при въезде в Ташкент
  • Девушка в защитной маске фотографирует магнолию в зоопарке Пекина
  • Карантин объявлен и в Украине. На фото - люди в костюмах чумных докторов на улице Львова.
  • Сапсерфер в защитном костюме в бухте Владивостока.
  • С 27 марта остановилось транспортное сообщение между городами Узбекистана. Некогда многолюдные, опустели и улицы крупнейших туристических центров страны.
  • Пума на улице Сантьяго
  • Дети в окне британского госпиталя St Helens
© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye
В Ираке волонтеры дезинфицируют улицы, магазины и общественные места. Власти предпринимают усиленные меры для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/videoclub/20200327/13783152.html

Год 2020-й бьет наотмашь, не сбавляя темпов даже к концу марта. Многие страны объявили жесткий карантин, улицы крупнейших городов опустели, мировая экономика терпит крах в связи с пандемией.

А жители планеты между тем не перестают проявлять человечность, помогая друг другу в кризисных ситуациях, замечать прекрасное, влюбляться и надеяться на то, что очень скоро все завершится.

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Важно сплотиться в этот сложный для каждого государства период и четко следовать рекомендациям ВОЗ - не выходить на улицу без необходимости. Только так можно приблизить окончание распространения опасного вируса.

Чем еще запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.




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