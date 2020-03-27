Пандемия установила свои правила: как приспособились к ним жители планеты - фото недели

Год 2020-й бьет наотмашь, не сбавляя темпов даже к концу марта. Многие страны объявили жесткий карантин, улицы крупнейших городов опустели, мировая экономика терпит крах в связи с пандемией.

А жители планеты между тем не перестают проявлять человечность, помогая друг другу в кризисных ситуациях, замечать прекрасное, влюбляться и надеяться на то, что очень скоро все завершится.

"Сегодня у нас общий враг": мировые державы призвали к "глобальной солидарности"

Важно сплотиться в этот сложный для каждого государства период и четко следовать рекомендациям ВОЗ - не выходить на улицу без необходимости. Только так можно приблизить окончание распространения опасного вируса.

Чем еще запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.