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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Премьера Британии Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом

© Sputnik / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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https://uz.sputniknews.ru/world/20200406/13858944/Premera-Britanii-Borisa-Dzhonsona-gospitalizirovali-s-koronavirusom.html

До этого 55-летний Джонсон сам сообщил, что у него сохраняется температура, и поэтому он должен продолжить самоизоляцию.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, все-таки госпитализировали, сообщает пресс-служба Даунинг-стрит.

"Он направлен в больницу для прохождения планового тестирования", - говорится в сообщении.

В минувшую пятницу 55-летний Джонсон сам сообщил, что у него сохраняется температура, и поэтому он должен продолжить самоизоляцию.

Невеста Джонсона Кэрри Саймондс, которая ожидает ребенка от премьера, 4 апреля рассказала, что провела неделю в постели с симптомами Covid-19. По словам Саймондс, сейчас ее состояние улучшилось.

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Напомним, по последним данным, в мире более 1,1 миллиона зараженных коронавирусом. Из них около 56 тысяч скончались, еще 223 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга — США, Испания, Италия и Германия.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (349)
Теги:
Карантин, коронавирус, Великобритания, Великобритания



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