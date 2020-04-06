В США коронавирусом заразилась молодая тигрица

У животного появился сухой кашель. Позднее похожие симптомы проявились еще у одной тигрицы, а также у двух амурских тигров и трех африканских львов.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. В США зафиксировали первый случай передачи коронавируса от человека к животному.

Диагноз подтвердился у четырехлетней малайской тигрицы из Бронксского зоопарка в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте Общества по охране дикой природы (WCS).

© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Health В ВОЗ назвали самый главный симптом коронавируса

У животного появился сухой кашель. Ветеринары взяли анализы, которые подтвердили коронавирус.

Предполагается, что болезнь тигрице передал смотритель зоопарка, у которого на тот момент не были выражены симптомы COVID-19.

Отмечается, что сухой кашель и снижение аппетита были отмечены еще у одной тигрицы, а также у двух амурских тигров и трех африканских львов.

Несмотря на неважное самочувствие, звери по-прежнему активны и в скором времени поправятся, подчеркнули в зоопарке.

Этот далеко не первый случай, когда коронавирусом заболевает животное. Так, недавно в Гонконге COVID-19 диагностировали у домашней кошки одного из местных жителей, который также заразился коронавирусом.

Примечательно, что у кошки никаких симптомов проявления болезни не было.

Еще до этого инфекцию обнаружили у двух собак (также в Гонконге), а немного ранее необычные симптомы стали появляться у кота из Бельгии — спустя некоторое время после возвращения хозяина из Италии животное начало чихать и страдать от диареи. Позднее выяснилось, что мужчина заразился COVID-19. Подтвердился ли диагноз у кота — не сообщается.