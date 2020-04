В США коронавирусом заразилась молодая тигрица

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. В США зафиксировали первый случай передачи коронавируса от человека к животному.

Диагноз подтвердился у четырехлетней малайской тигрицы из Бронксского зоопарка в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте Общества по охране дикой природы (WCS).