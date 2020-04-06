В Казахстане появился онлайн-сервис по самодиагностике коронавируса

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Гражданам Казахстана дали возможность самостоятельно предварительно выявлять у себя симптомы коронавируса, не обращаясь к врачу.
Для этого власти республики запустили онлайн-анкетирование через мобильное приложение eGovMobile, пишет Sputnik Казахстан.
В анкете представлены 12 вопросов, на которые можно ответить "Да/Нет". Также можно ввести дополнительные сведения о себе.
Все заполненные анкеты граждан будут отправляться в Министерство здравоохранения.
Коронавирус в Казахстане
На данный момент в республике зафиксировано 604 случая заболевания вирусом COVID-19. Из всех заболевших 350 человек заразились инфекцией при контакте с родственниками, друзьями или коллегами по работе.
В Узбекистане, тем временем, число зараженных коронавирусом достигло 390 человек, двое граждан скончались в пределах страны, двое - за рубежом.
Вылечить, между тем, удалось 30 человек. Все они отправлены в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.