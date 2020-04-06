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В Казахстане появился онлайн-сервис по самодиагностике коронавируса

© CC0 / pixabay
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Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (352)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200406/13862516/V-Kazakhstane-poyavilsya-onlayn-servis-po-samodiagnostike-koronavirusa.html

Теперь любой желающий гражданин республики сможет самостоятельно, не обращаясь в медицинское учреждение, проверить себя на наличие COVID-19, ответив на 12 вопросов.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Гражданам Казахстана дали возможность самостоятельно предварительно выявлять у себя симптомы коронавируса, не обращаясь к врачу.

© Sputnik / Илья Питалев
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Для этого власти республики запустили онлайн-анкетирование через мобильное приложение eGovMobile, пишет Sputnik Казахстан.

В анкете представлены 12 вопросов, на которые можно ответить "Да/Нет". Также можно ввести дополнительные сведения о себе. 

Все заполненные анкеты граждан будут отправляться в Министерство здравоохранения. 

Коронавирус в Казахстане

На данный момент в республике зафиксировано 604 случая заболевания вирусом COVID-19. Из всех заболевших 350 человек заразились инфекцией при контакте с родственниками, друзьями или коллегами по работе. 

В Узбекистане, тем временем, число зараженных коронавирусом достигло 390 человек, двое граждан скончались в пределах страны, двое - за рубежом.

Вылечить, между тем, удалось 30 человек. Все они отправлены в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (352)
Теги:
приложение, Казахстан, коронавирус



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