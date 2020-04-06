22:52 06 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск

В Британии потребовали от Китая $4 трлн за ущерб от COVID-19

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (354)
184 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200406/13865490/V-Britanii-potrebovali-ot-Kitaya-zaplatit-4-trln-za-uscherb-ot-COVID-19.html

"Общество Генри Джексона" считает, что власти КНР нарушили международные обязательства в области здравоохранения.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Китай должен понести ответственность за сокрытие информации о коронавирусе, когда он еще был ограничен в рамках одной страны.

Мир на карантине: как города живут в условиях пандемии коронавируса
video : Sputnik / RUPTLY
Пустые улицы и вой сирен: как коронавирус изменил города СНГ — видео

Об этом говорится в докладе под названием "Компенсация коронавируса? Оценка потенциальной вины Китая и возможностей юридического реагирования» утверждается" независимого британского общественного объединения "Общество Генри Джексона"

В отчете утверждается, что то, какое именно влияние оказала пандемия на мировую экономику, фактически зависело от властей КНР и их действий.

"Если бы Китай предоставил точную информацию на раннем этапе, инфекция не вышла бы за пределы Китая", — говорится в докладе.

Члены объединения аппелируют тем, что есть четкие Международные санитарные правила, которые гласят следующее: страны обязаны отслеживать и обмениваться данными, связанными с передачей любых патогенов, способных, предположительно, распространиться по всему миру. 

Китай же этого не только не сделал, но и намеренно скрывал данные, наказывая врачей, которые пытались рассказать всем правду, считают в "Обществе Генри Джексона". 

В связи с этим общественное объединение предлагает наказать КНР, требуя компенсацию. 

© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Health
В ВОЗ назвали самый главный симптом коронавируса

В отчете отмечается, что одни только страны G7 потратили на поддержку внутренней экономики во время карантина не менее 4 триллиона долларов. Посему, сумма компенсации должна быть не менее этой, убеждены члены объединения.

Среди прочих мер, которые перечислены в докладе, — обращение в ООН и Международный суд, привлечение к данному иску Постоянной палаты Третейского суда и Всемирной торговой организации.

Напомним: по последним данным, в мире количество зараженных COVID-19 превысило 1,13 миллиона человек, жертвами пандемии стали почти 63 тысячи человек.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (354)
Теги:
коронавирус, Китай, Великобритания



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Повседневная жизнь как искусство — 10 лучших кадров премии ZEISS
В Москве задержали Иисуса, гулявшего с собакой — подробности скандала
Вирусная благотворительность
Вирусная благотворительность: помощь знаменитостей в борьбе с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться