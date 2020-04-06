В Британии потребовали от Китая $4 трлн за ущерб от COVID-19

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Китай должен понести ответственность за сокрытие информации о коронавирусе, когда он еще был ограничен в рамках одной страны.

Об этом говорится в докладе под названием "Компенсация коронавируса? Оценка потенциальной вины Китая и возможностей юридического реагирования» утверждается" независимого британского общественного объединения "Общество Генри Джексона"

В отчете утверждается, что то, какое именно влияние оказала пандемия на мировую экономику, фактически зависело от властей КНР и их действий.

"Если бы Китай предоставил точную информацию на раннем этапе, инфекция не вышла бы за пределы Китая", — говорится в докладе.

Члены объединения аппелируют тем, что есть четкие Международные санитарные правила, которые гласят следующее: страны обязаны отслеживать и обмениваться данными, связанными с передачей любых патогенов, способных, предположительно, распространиться по всему миру.

Китай же этого не только не сделал, но и намеренно скрывал данные, наказывая врачей, которые пытались рассказать всем правду, считают в "Обществе Генри Джексона".

В связи с этим общественное объединение предлагает наказать КНР, требуя компенсацию.

© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Health В ВОЗ назвали самый главный симптом коронавируса

В отчете отмечается, что одни только страны G7 потратили на поддержку внутренней экономики во время карантина не менее 4 триллиона долларов. Посему, сумма компенсации должна быть не менее этой, убеждены члены объединения.

Среди прочих мер, которые перечислены в докладе, — обращение в ООН и Международный суд, привлечение к данному иску Постоянной палаты Третейского суда и Всемирной торговой организации.

Напомним: по последним данным, в мире количество зараженных COVID-19 превысило 1,13 миллиона человек, жертвами пандемии стали почти 63 тысячи человек.