В Британии потребовали от Китая $4 трлн за ущерб от COVID-19

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Китай должен понести ответственность за сокрытие информации о коронавирусе, когда он еще был ограничен в рамках одной страны.

Об этом говорится в докладе под названием "Компенсация коронавируса? Оценка потенциальной вины Китая и возможностей юридического реагирования» утверждается" независимого британского общественного объединения "Общество Генри Джексона"

В отчете утверждается, что то, какое именно влияние оказала пандемия на мировую экономику, фактически зависело от властей КНР и их действий.

Члены объединения аппелируют тем, что есть четкие Международные санитарные правила, которые гласят следующее: страны обязаны отслеживать и обмениваться данными, связанными с передачей любых патогенов, способных, предположительно, распространиться по всему миру.

Китай же этого не только не сделал, но и намеренно скрывал данные, наказывая врачей, которые пытались рассказать всем правду, считают в "Обществе Генри Джексона".

В связи с этим общественное объединение предлагает наказать КНР, требуя компенсацию.