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Сотрудник лаборатории выполняет анализы на коронавирус

Ученые нашли препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

© Sputnik / Павел Кононов
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Вспышка нового типа коронавируса в Китае (362)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200409/13882130/Uchenye-nashli-preparat-podavlyayuschiy-koronavirus-za-48-chasov.html

Этот препарат может помочь снизить вирусную нагрузку SARS-CoV-2, предотвратить развитие осложнений при заболевании и ограничить передачу инфекции от человека к человеку.

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. Австралийские ученые обнаружили препарат, который способен убить коронавирус всего за пару дней, сообщается в исследовании, опубликованном в ScienceDirect.

"Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов", - говорится в сообщении.

В лабораторных условиях исследователи проанализировали действие ивермектина на инфицированные коронавирусом клетки, куда они добавили лекарство спустя два часа после заражения. Оказалось, что благодаря одной дозе препарата спустя 24 часа количество вирусной РНК снижается на 93%, а через двое суток — более чем на 99%.

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По словам ученых, за время эксперимента ивермектин не оказал токсичного влияния на образцы. По словам ученых, ивермектин может помочь снизить вирусную нагрузку SARS-CoV-2, предотвратить развитие осложнений при заболевании и ограничить передачу инфекции от человека к человеку.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,4 миллиона случаев заражения, умерли более 87 тысяч человек, более 317 тысяч вылечились.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (362)
Теги:
Австралия, ученые, Ученые, лечение, лекарство, лекарства, Карантин, коронавирус



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