Мусульмане со всего мира проведут 10 апреля молитву против коронавируса

В этот день мусульмане разных национальностей по всему миру будут просить Всевышнего о помощи и милости.

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. Муфтият Казахстана предложил провести 10 апреля всеобщую молитву мусульман из разных стран с просьбой об избавлении человечества от пандемии коронавируса.

Об этом сообщило Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана на своем сайте.

"Духовный лидер братского народа призвал всех религиозных деятелей исламского мира, преподавателей медресе, чтецов Куръана и всю мусульманскую умму одновременно помолиться за всех людей под эгидой "Мы – вместе, у нас общая цель для молитвы", - написал Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и отметил, что он также присоединяется к данной акции.

Всеобщая молитва состоится в предстоящую благословенную пятницу, 10 апреля, после полуденного ойлэ-намаза.

Ранее в мусульманских странах из-за коронавируса стали отменять пятничные молитвы.

Между тем муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов разрешил совершать пятничный намаз дома пока в республике не стабилизируется эпидемиологическая ситуация.

Муфтий добавил, что джаназа намаз – поминальную молитву - также разрешается совершать дома в присутствии близких родственников умершего.

Он также отметил важность соблюдения всех рекомендаций Минздрава в период пандемии.

Согласно одной из них, все мечети и комнаты омовения будут регулярно тщательно дезинфицироваться.

Напомним: по последним данным, число заразившихся COVID-19 в Узбекистане достигло 555 человек, трое граждан скончались, 30 – вылечились и были отправлены на реабилитацию.